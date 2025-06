Draisaitl vyhral s 33 bodmi produktivitu play off

Produktivita play off:



1. Leon Draisaitl (Edmonton) 22 11 22 33



2. Connor McDavid (Edmonton) 22 7 26 33



3. Sam Reinhart (Florida) 21 11 12 23



4. Matthew Tkachuk (Florida) 23 8 15 23



5. Carter Verhaege (Florida) 23 7 16 23



6. Evan Bouchard (Edmonton) 22 7 16 23



7. Sam Bennett (Florida) 23 15 7 22



8. Mikko Rantanen (Dallas) 18 9 13 22



9. Aleksander Barkov (Florida) 23 6 16 22



10. Brad Marchand (Florida) 23 10 10 20



Šimon Nemec (New Jersey) 4 1 1 2



Juraj Slafkovský (Montreal) 5 2 0 2



Erik Černák (Tampa Bay) 5 1 0 1



Tomáš Tatar (New Jersey) 4 0 0 0







/za menom a klubovou príslušnosťou nasledujú počet odohratých zápasov, góly, asistencie, body/







najlepší strelci:



1. Bennett 15 gólov, 2. Draisaitl a Reinhart po 11, 4. Brad Marchand (Florida) a Corey Perry (Edmonton) po 10, 6. Rantanen 9

New York 18. júna (TASR) - Najproduktívnejším hráčom play off zámorskej hokejovej NHL sa stal Leon Draisaitl. Útočník Edmontonu nazbieral v 22 zápasoch spolu 33 bodov za 11 gólov a 22 asistencií. Jeho tím však prehral vo finálovej sérii s Floridou Panthers 2:4 na zápasy.Rovnaký počet bodov mal aj jeho spoluhráč a kapitán Oilers Connor McDavid. Dvadsaťosemročný kanadský center zaznamenal o štyri góly menej. Minuloročný víťaz mal však najviac asistencií zo všetkých hráčov (26). Tretiu až piatu priečku obsadili hráči Floridy, ktorí dosiahli zhodne po 23 bodov. Sam Reinhart mal bilanciu 11+12, Matthew Tkachuk (8+15) a Carter Verhaege (7+16).Najlepší strelec play off bol Sam Bennett z Floridy s 15 gólmi, na druhom skončili spoločne Draisaitl so Samom Reinhartom s 11 presnými zásahmi. V plus/mínus hodnotení bol najlepší s 19 plusovými bodmi Fín Anton Lundell (Florida).