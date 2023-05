Draisaitl vykúzlil vo Vegas 6 gólov, napodobnil Kurriho z roku 1985

Las Vegas 7. mája (TASR) - Leon Draisaitl potvrdil vynikajúcu streleckú formu aj v druhom zápase semifinále Západnej konferencie play off NHL, v ktorom hokejisti Edmontonu vyhrali na ľade Vegas 5:1 a vyrovnali stav série na 1:1. Nemecký útočník po štvorgólovej explózii v zápase č. 1 pridal v noci na nedeľu ďalšie dva zásahy a zapísal sa do histórie súťaže.



Draisaitl sa stal prvým hráčom v NHL, ktorý strelil v bojoch o Stanley Cup šesť gólov v priebehu dvoch zápasov. Na konte má v ôsmich dueloch tohtoročných bojov o Stanley Cup už 13 presných zásahov, čo naposledy dokázal Jari Kurri tiež v drese Oilers v roku 1985.



Ak vydrží nemeckému hokejistovi forma a Oilers sa prebojujú ďalej, v základoch sa môže triasť aj rekord NHL v počte gólov v play off v jednej sezóne. Ten s 19 zásahmi držia Reggie Leach (Philadelphia Flyers), ktorý na to v roku 1976 potreboval 16 zápasov a Kurri, ktorý v roku 1985 strelil 19 gólov v 18 dueloch. Draisaitl má na dosah viacero hráčov so 14 gólmi, medzi nimi aj Mariána Gáboríka, ktorý to v drese LA Kings dokázal v roku 2014.



Oilers ťažia z vynikajúcich presiloviek, v druhom zápase vo Vegas využili tri a celkovo majú v play off skvelú 56 percentnú úspešnosť. V početnej výhode sa opäť presadil aj Draisaitl a stal sa len siedmym hráčom, ktorý strelil 30 presilovkových gólov v play off za 45 a menej zápasov. Okrem toho sa stal piatym hráčom NHL a prvým v histórii Oilers, ktorý dal päť tímových gólov za sebou. Prekonal tak klubový rekord Waynea Gretzkého z roku 1983.



Draisaitl skóroval v piatich zápasoch za sebou a bodoval v každom z doterajších ôsmich zápasoch v play off, celkovo natiahol sériu na deväť duelov. V súčte základnej časti a play off strelil v tejto sezóne už 38 gólov v početnej výhode a vyrovnal rekord Maria Lemieuxa z ročníka 1988-89. Zápisov do histórie spravil Draisaitl viac, okrem iného sa stal len druhým hráčom, ktorý dal v play off v prvých piatich zápasoch vonku osem gólov. Pred ním to ako dovtedy jediný v histórii dokázal Frederick “Cyclone” Taylor v roku 1918 v drese Vancouver Millionaires.



K Draisaitlovi sa v druhom zápase pridal aj kapitán Connor McDavid, ktorý strelil takisto dva góly a pridal aj asistenciu. V šiestom zápase za sebou nazbieral viac ako jeden bod a ako prvý hráč v histórii NHL zaznamenal dve takéto série (pozn.: minulý rok mal sedem multibodových zápasoch v rade.)



Dôležitým hráčom v presilovkách Oilers je aj obranca Evan Bouchard, ktorý strelil druhý gól a pridal aj asistenciu. V tohtoročných bojoch o Stanley Cup si zapísal už 12. bod (3+9) v početnej výhode, čo je klubový rekord, keď prekonal zápis Chrisa Prongera.