Draisaitlov 61. víťazný gól za Edmonton, vyrovnal zápis Gretzkého

New York 20. marca (TASR) - Nemecký hokejista Leon Draisaitl strelil v noci na stredu v zámorskej NHL svoj 61. víťazný gól v drese Edmontonu. Dvadsaťosemročný útočník Oilers rozhodol duel proti Montrealu (3:2 po predĺžení) a vyrovnal v počte víťazných presných zásahov zápis legendárneho Waynea Gretzkého na treťom mieste v histórii klubu. Draisaitl stráca sedem gólov na súčasného kapitána "olejárov" Connora McDavida, prvý v tejto štatistike je Glenn Anderson (72).



Práve zo spolupráce Draisaitla s McDavidom vzišiel rozhodujúci moment stretnutia. Edmonton mal v predĺžení výhodu presilovej hry a Draisaitl najskôr skúšal strelu k opačnej žŕdke, no minul priestor bránky. Puk zachytil McDavid, ktorý si ho elegantne vymenil s Darnellom Nurseom, nabil Draisaitlovi a ten nedal šancu Samuelovi Montembeaultovi.



Trinásťzápasový program priniesol tri hetriky, o ktoré sa postarali Mikko Rantanen (Colorado), Mark Scheifele (Winnipeg) a David Pastrňák (Boston). Český útočník je so 17 hetrikmi druhý v histórii Bruins za Philom Espositom (26). Skompletizovaním hetriku do siete Ottawy sa dostal na métu 345 gólov v profilige, čím sa posunul pred Cama Neelyho na siedme miesto v klubovej histórii kanonierov.



Hetrikom sa zaskvel aj Scheifele, ktorý režíroval víťazstvo Winnipegu na ľade NY Rangers. Tridsaťjedenročný kanadský center zaznamenal ôsmy hetrik v kariére a vyrovnal sa tak Patrikovi Lainemu na druhom mieste v histórii klubu. Viac hetrikov dosiahol iba ruský útočník Iľja Kovaľčuk (11), ktorý pôsobil v organizácii ešte v ére Atlanty Thrashers.



Patrick Kane strelil 12. gól v predĺžení, čo je spolu s Austonom Matthewsom štvrtý najväčší počet presných zásahov z hokejky hráča narodeného v USA. Jeho 74 víťazných gólov v kariére vyrovnalo Joea Pavelského na piatej pozícii medzi Američanmi. Kane sa presadil v predĺžení strelou z uhla k bližšej žŕdke, keď nachytal brankára Daniila Tarasova a rozhodol o víťazstve Detroitu nad Columbusom (4:3 pp).



Asistencia Sidneyho Crosbyho nepomohla Pittsburghu, ktorý prehral na ľade New Jersey 2:5. Pre kapitána "tučniakov" to bol 69. bod v sezóne a už iba jeden ho delí od dosiahnutia 14 sezón s aspoň 70 bodmi. Crosby by sa tak stal prvým aktívnym hráčom a deviatym v histórii NHL, ktorému sa podarilo dosiahnuť tento míľnik. Za "diablov" sa dvakrát strelecky presadil Timo Meier, ktorý je tretí Švajčiar s aspoň šiestimi 20-gólovými ročníkmi v profilige. Rovnaký počet zaznamenal Kevin Fiala a sedem ich má na konte Nino Niederreiter.



Nikita Kučerov predĺžil bodovú sériu na 11 zápasov. Ruský útočník sa podieľal štyrmi bodmi (1+3) na víťazstve Tampy Bay na ľade Vegas (5:3). Kučerov sa zároveň vrátil na čelo kanadského bodovania súťaže. Na konte má 118 bodov, o bod viac ako druhý Nathan MacKinnon z Colorada. Kučerov potrebuje vo zvyšných 14 dueloch základnej časti získať aspoň 11 bodov, aby prekonal svoje doterajšie osobné maximum zo sezóny 2018/2019.