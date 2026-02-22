< sekcia Šport
DRÁMA AŽ DO KONCA: AMERIČANIA ZÍSKALI ZLATO, VO FINÁLE ZDOLALI KANADU
Finále sa začalo vo vysokom tempe a oba tímy sa od úvodu prezentovali aj dôraznou hrou.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Miláno 22. februára (TASR) - Hokejisti USA vybojovali zlaté medaily na ZOH v Miláne. V nedeľňajšom finálovom zápase zvíťazili nad Kanadou 2:1 po predĺžení. Víťazný gól strelil v 62. minúte Jack Hughes.
Pre Američanov je to tretie zlato z olympijského turnaja, na ktorom predtým triumfovali v rokoch 1960 a 1980. Triumf v Miláne dosiahli na deň presne po 46 rokoch od „zázraku na ľade“ na ZOH 1980 v Lake Placid. Zároveň tým nadviazali na titul z uplynulých MS 2025.
Slovenskí hokejisti obsadili 4. miesto. V semifinále prehrali s USA 2:6, v súboji o 3. miesto podľahli Fínsku 1:6.
Do finálového zápasu napokon nezasiahol kanadský útočník Sidney Crosby, ktorý sa zranil vo štvrťfinálovom dueli s Českom. Kapitánske „céčko“ prevzal rovnako ako v semifinále proti Fínsku Connor McDavid.
Finále sa začalo vo vysokom tempe a oba tímy sa od úvodu prezentovali aj dôraznou hrou. V 5. minúte to pocítil najmä Američan Larkin, ktorého za bránkou atakoval Wilson, no rozhodcovia nevylučovali. V 6. minúte sa Boldy odvážne vybral medzi dvojicu kanadských obrancov, efektne sa zbavil Toewsa a po úniku prekonal Binningtona - 0:1. Veľkú šancu vyrovnať mal v 13. minúte Suzuki, ale spomedzi kruhov netrafil bránku Hellebuycka. Tímy naďalej predvádzali výkon s maximálnym nasadením, ktoré sa prejavovalo aj v dôraznej defenzíve.
Prostredná tretina odštartovala sľubnou šancou McDavida, neskôr sa na opačnej strane po chybe Kanaďanov nepresadil Nelson. V polovici druhej časti mali Kanaďania 92-sekundovú presilovku o dvoch hráčoch po vylúčeniach Guentzela a McAvoya, no napriek veľkému tlaku neskórovali. Veľkou prekážkou bol najmä brankár Hellebuyck, ktorý zneškodnil viacero sľubných šancí Kanaďanov. Tí boli aj naďalej ofenzívne aktívnejší a vyrovnania sa dočkali v 39. minúte. Po buly v útočnom pásme sa k puku dostal obranca Toews, posunul ho Makarovi, ktorý sa priblížil k bránke a strelou k pravej žrdi prestrelil Hellebuycka - 1:1. Američania mohli krátko na to získať späť tesný náskok, no Faber poslal puk len na žŕdku.
V 42. minúte vzal Hellebuyck istý gól Marnerovi, ktorý zakončoval do odkrytej bránky, no v gólovej radosti mu zabránila hokejka amerického brankára. Ten neinkasoval ani po tom, čo sa Celebrini dostal do úniku v 45. minúte. Hokej, ktorý nadchol divákov, nestrácal na tempe ani zaujímavosti. V 51. minúte dostal MacKinnon ideálny puk pred odkrytú bránku, no tesne ju minul. Američania mohli skórovať z následného protiútoku, no nepodarilo sa to Matthewovi Tkachukovi ani Thompsonovi, ktorí zblízka nedostali puk za Binningtona. V 54. minúte Bennett neudržal rovnováhu pri mantineli, hokejkou zasiahol tvár Quinna Hughesa a dostal trest na 2+2 minúty. Kanaďania sa ubránili a krátko na to mali skrátenú presilovku, no ani v nej gól nepadol.
Finálový zápas olympijského turnaja napokon štvrtýkrát v histórii dospel do predĺženia. To sa začalo obrovskou šancou Quinna Hughesa, ktorý si vymenil puk s Boldym, no Binnington sa stihol presunúť a zmaril mu radosť rýchlou lapačkou. Onedlho sa o individuálnu akciu pokúsil McDavid, no neuspel. Američania sa dostali do protiútoku, v ktorom Jack Hughes rozhodol o ich zlate.
ZOH 2026, finále
Kanada - USA 1:2 po predĺžení (0:1, 1:0, 0:0 - 0:1)
Góly: 39. Makar (Toews) - 6. Boldy (Matthews, Q. Hughes), 62. J. Hughes (Werenski). Rozhodcovia: Rooney (USA), Dwyer - Cherrey (obaja Kan.), Hautamäki (Fín.), vylúčení: 3:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 11.289 divákov.
Kanada: Binnington - Makar, Toews, Parayko, Harley, Doughty, Theodore - MacKinnon, McDavid, Celebrini - Stone, Suzuki, Marner - Wilson, Bennett, Marchand - Jarvis, Horvat, Hagel
USA: Hellebuyck - McAvoy, Q. Hughes, Faber, Slavin, Sanderson, Werenski - M. Tkachuk, Eichel, B. Tkachuk - Boldy, Matthews, Guentzel - Thompson, Larkin, J. Hughes - Trocheck, Nelson, Miller - Hanifin
konečné poradie ZOH 2026:
1. USA,
2. Kanada,
3. Fínsko,
4. SLOVENSKO,
5. Švajčiarsko,
6. Nemecko,
7. Švédsko,
8. Česko,
9. Dánsko,
10. Lotyšsko,
11. Francúzsko,
12. Taliansko
Pre Američanov je to tretie zlato z olympijského turnaja, na ktorom predtým triumfovali v rokoch 1960 a 1980. Triumf v Miláne dosiahli na deň presne po 46 rokoch od „zázraku na ľade“ na ZOH 1980 v Lake Placid. Zároveň tým nadviazali na titul z uplynulých MS 2025.
Slovenskí hokejisti obsadili 4. miesto. V semifinále prehrali s USA 2:6, v súboji o 3. miesto podľahli Fínsku 1:6.
Do finálového zápasu napokon nezasiahol kanadský útočník Sidney Crosby, ktorý sa zranil vo štvrťfinálovom dueli s Českom. Kapitánske „céčko“ prevzal rovnako ako v semifinále proti Fínsku Connor McDavid.
Finále sa začalo vo vysokom tempe a oba tímy sa od úvodu prezentovali aj dôraznou hrou. V 5. minúte to pocítil najmä Američan Larkin, ktorého za bránkou atakoval Wilson, no rozhodcovia nevylučovali. V 6. minúte sa Boldy odvážne vybral medzi dvojicu kanadských obrancov, efektne sa zbavil Toewsa a po úniku prekonal Binningtona - 0:1. Veľkú šancu vyrovnať mal v 13. minúte Suzuki, ale spomedzi kruhov netrafil bránku Hellebuycka. Tímy naďalej predvádzali výkon s maximálnym nasadením, ktoré sa prejavovalo aj v dôraznej defenzíve.
Prostredná tretina odštartovala sľubnou šancou McDavida, neskôr sa na opačnej strane po chybe Kanaďanov nepresadil Nelson. V polovici druhej časti mali Kanaďania 92-sekundovú presilovku o dvoch hráčoch po vylúčeniach Guentzela a McAvoya, no napriek veľkému tlaku neskórovali. Veľkou prekážkou bol najmä brankár Hellebuyck, ktorý zneškodnil viacero sľubných šancí Kanaďanov. Tí boli aj naďalej ofenzívne aktívnejší a vyrovnania sa dočkali v 39. minúte. Po buly v útočnom pásme sa k puku dostal obranca Toews, posunul ho Makarovi, ktorý sa priblížil k bránke a strelou k pravej žrdi prestrelil Hellebuycka - 1:1. Američania mohli krátko na to získať späť tesný náskok, no Faber poslal puk len na žŕdku.
V 42. minúte vzal Hellebuyck istý gól Marnerovi, ktorý zakončoval do odkrytej bránky, no v gólovej radosti mu zabránila hokejka amerického brankára. Ten neinkasoval ani po tom, čo sa Celebrini dostal do úniku v 45. minúte. Hokej, ktorý nadchol divákov, nestrácal na tempe ani zaujímavosti. V 51. minúte dostal MacKinnon ideálny puk pred odkrytú bránku, no tesne ju minul. Američania mohli skórovať z následného protiútoku, no nepodarilo sa to Matthewovi Tkachukovi ani Thompsonovi, ktorí zblízka nedostali puk za Binningtona. V 54. minúte Bennett neudržal rovnováhu pri mantineli, hokejkou zasiahol tvár Quinna Hughesa a dostal trest na 2+2 minúty. Kanaďania sa ubránili a krátko na to mali skrátenú presilovku, no ani v nej gól nepadol.
Finálový zápas olympijského turnaja napokon štvrtýkrát v histórii dospel do predĺženia. To sa začalo obrovskou šancou Quinna Hughesa, ktorý si vymenil puk s Boldym, no Binnington sa stihol presunúť a zmaril mu radosť rýchlou lapačkou. Onedlho sa o individuálnu akciu pokúsil McDavid, no neuspel. Američania sa dostali do protiútoku, v ktorom Jack Hughes rozhodol o ich zlate.
ZOH 2026, finále
Kanada - USA 1:2 po predĺžení (0:1, 1:0, 0:0 - 0:1)
Góly: 39. Makar (Toews) - 6. Boldy (Matthews, Q. Hughes), 62. J. Hughes (Werenski). Rozhodcovia: Rooney (USA), Dwyer - Cherrey (obaja Kan.), Hautamäki (Fín.), vylúčení: 3:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 11.289 divákov.
Kanada: Binnington - Makar, Toews, Parayko, Harley, Doughty, Theodore - MacKinnon, McDavid, Celebrini - Stone, Suzuki, Marner - Wilson, Bennett, Marchand - Jarvis, Horvat, Hagel
USA: Hellebuyck - McAvoy, Q. Hughes, Faber, Slavin, Sanderson, Werenski - M. Tkachuk, Eichel, B. Tkachuk - Boldy, Matthews, Guentzel - Thompson, Larkin, J. Hughes - Trocheck, Nelson, Miller - Hanifin
konečné poradie ZOH 2026:
1. USA,
2. Kanada,
3. Fínsko,
4. SLOVENSKO,
5. Švajčiarsko,
6. Nemecko,
7. Švédsko,
8. Česko,
9. Dánsko,
10. Lotyšsko,
11. Francúzsko,
12. Taliansko