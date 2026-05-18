DRÁMA AŽ DO KONCA: Česi zdolali Švédsko 4:3 v šlágri B-skupiny
Fribourg 18. mája (TASR) - Hokejisti Česka zvíťazili nad Švédskom 4:3 v pondelňajšom šlágri základnej B-skupiny na MS vo Švajčiarsku. V divácky atraktívnom stretnutí si napravili chuť po prehre so Slovinskom. Pre Švédov to bola druhá prehra na turnaji.
Švédi nastúpia na ďalší zápas v stredu 20. mája od 20.20 h proti Slovinsku, Čechov čaká v rovnaký deň od 16.20 h súboj s Talianskom.
Česi mali ideálny vstup do zápasu, keď po góloch Sedláka, Kubalíka a Fleka viedli od 13. minúty 3:0. Následne však Ščotka, ktorý hral prvýkrát na turnaji, dostal vyšší trest a Švédi v presilovke dvakrát skórovali. Zaujímavý hokej pokračoval aj naďalej, hre nechýbalo tempo ani rušné momenty. Česi odskočili na rozdiel dvoch gólov zásluhou Černocha, no Ekman-Larsson opäť znížil. Švédi mali počas takmer celej tretej tretiny výraznú prevahu, no nedokázali vyrovnať.
/vyslaní redaktori TASR Martin Hrotek a Michal Runák /
MS v hokeji - B-skupina /Fribourg/
Švédsko - Česko 3:4 (2:3, 1:1, 0:0)
Góly: 16. Persson (Heineman), 18. Holmström (Persson, Heineman), 26. Ekman-Larsson (Raymond, Stenberg) – 4. Sedlák (Hronek, Galvas), 13. Kubalík (Cibulka, Kaut), 13. Flek (Voženílek, Tomášek), 24. Černoch (Beránek, Chmelař). Rozhodcovia: Brander (Fín.), Schrader (Nem.) - Gustafson (USA), Schlegel (Švajč.), vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky: 3:1, oslabenia: 0:0, 6738 divákov.
Švédsko: Hellberg – Ekholm, Larsson, Ekman-Larsson, Johansson, Persson, Hägg, Brännström – Raymond, Björck, Stenberg – Karlsson, de La Rose, Holmström – Petersson, Sundqvist, Heineman – Silfverberg, J. Berglund, Grundström – Asplund
Česko: Kořenář – Hronek, Hájek, Cibulka, Ticháček, Galvas, Alscher, Ščotka – Blümel, Sedlák, Červenka – Flek, Tomášek, Voženílek – Kaut, Melovský, Kubalík – Chmelař, Černoch, Beránek – Kovařčík
tabuľka B-skupiny:
1. Kanada 3 3 0 0 0 16:4 9
2. Česko 3 2 0 1 0 10:7 7
3. Slovensko 2 2 0 0 0 6:2 6
4. Nórsko 2 1 0 0 1 5:2 3
------------------------------
5. Švédsko 3 1 0 0 2 12:11 3
6. Slovinsko 2 0 1 0 1 3:6 2
7. Taliansko 2 0 0 0 2 1:10 0
8. Dánsko 3 0 0 0 3 4:15 0
