DRÁMA AŽ DO KONCA: Kanada zdolala Česko po predĺžení a je v semifinále
Rozhodujúci presný zásah „javorových listov“ zaznamenal Mitch Marner.
Autor TASR,aktualizované
Miláno 18. februára (TASR) - Hokejisti Kanady si zahrajú v semifinále olympijského turnaja v Miláne. Topfavorit bol na pokraji vypadnutia s Českom, no napokon zvíťazil 4:3 po predĺžení. Rozhodujúci presný zásah „javorových listov“ zaznamenal Mitch Marner.
Kanaďania si na svojho súpera budú musieť počkať do vyvrcholenia štvrťfinálového programu. Ak vo večernom súboji medzi USA a Švédskom zvíťazí zámorský tím, Kanada bude v pozícii najvyššie nasadeného a zahrá si proti lepšiemu z dvojice Fínsko - Švajčiarsko. Ak postúpia „tri korunky“, budú práve Švédi súperom Kanady a Slovensko bude po postupe cez Nemecko čeliť víťazovi zápasu medzi Fínskom a Švajčiarskom. Ak americký výber zdolá Švédsko, zahrá si o postup do finále proti Slovákom.
Ak chceli Česi uspieť proti topfavoritovi turnaja, museli svoj výkon postaviť na obetavosti. Česko bolo v prvej tretine vyrovnaným súperom, navyše mužstvo trénera Rulíka bolo efektívne v zakončení. Kanadu síce poslal do vedenia Celebrini, odhodlanie Čechov však ukázala najmä kombinácia, ktorá znamenala vyrovnanie. Gudas v strednom pásme prečítal krížnu prihrávku, zatiahol puk do pásma, v druhej vlne našiel Červenku a český kapitán vyšperkoval akciu prihrávkou pred prázdnu bránku Sedlákovi - 1:1. Iba jediný gól mal na konte po štyroch dueloch Pastrňák, ktorý sa však pripomenul v 15. minúte, keď v presilovej hre poslal svoj tím do vedenia presnou strelou z prvej.
Kanaďania mali v prostrednej časti hry jasnú hernú prevahu a vyrovnávajúci gól visel na vlásku. Česi krátko po polovici zápasu ponúkli zámorskému tímu presilovku a v nej skóroval MacKinnon po prihrávke Celebriniho. Najmladší hráč „javorových listov“ v presilovkovom vzorci nahradil toho najstaršieho, keďže kapitán Crosby odišiel do šatní v úvode druhej tretiny a pre zranenie duel nedohral. Česko však muselo byť so stavom 2:2 po 40 minútach spokojné, keďže Kanaďania rozpútali kolotoč v útočnom pásme a Suzuki pred odkrytou bránkou trafil žrď.
Pred tretím dejstvom bolo jasné, že osud zápasu môže byť o nasledujúcom presnom zásahu. Česi výborne bránili a práve z poctivej hry v obrannom pásme pramenil gól na 3:2. Hertl výborne zblokoval telom strelu Harleyho, puk sa odrazil dopredu Nečasovi, ten našiel v druhej vlne Paláta a skúsený útočník prekonal Binningtona. Kanaďania prežili infarktový záver vďaka teču Suzukiho, ktorý poslal zápas do predĺženia.
V ňom mal veľkú šancu Šimek, ktorý sa však nestal hrdinom Čechov. Na opačnej strane trestal po peknom individuálnom prieniku Marner a ukončil Česku turnaj vo štvrťfinále.
ZOH 2026 - štvrťfinále:
Kanada - Česko 4:3 po predĺžení (1:2, 1:0, 1:1 - 1:0)
Góly: 4. Celebrini (McDavid), 33. MacKinnon (McDavid, Celebrini), 57. Suzuki (Toews, Jarvis), 62. Marner (Celebrini, Harley) – 9. Sedlák (Červenka, Gudas), 15. Pastrňák (Hronek, Červenka), 53. Palát (Nečas, Hertl). Rozhodcovia: Holm (Švéd.), Rooney (USA) - Brisebois (Kan.), Murray (USA), vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 10.984 divákov
Kanada: Binnington – Makar, Toews, Doughty, Harley, Parayko, Sanheim, Theodore – Wilson, McDavid, Celebrini – Suzuki, MacKinnon, Hagel – Stone, Crosby, Marner – Reinhart, Horvat, Marchand – Jarvis
Česko: Dostál – Hronek, Šimek, Gudas, Kempný, Rutta, Špaček, Kundrátek – Pastrňák, Sedlák, Červenka – Nečas, Kämpf, Chlapík – Kaše, Hertl, Palát – Stránský, Tomášek, Flek – Kubalík
