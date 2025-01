DRÁMA AŽ DO KONCA: Slovan Bratislava si doma poradil s Popradom 2:1

Tipos extraliga - 38. kolo:



HC Slovan Bratislava - HK Poprad 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)



Góly: 24. Takáč (Bakoš), 56. Peterek (Bakoš, Takáč) - 9. Kundrik (Kotvan). Rozhodcovia: J. Konc ml., Hronský - Frimmel, D. Konc ml, vylúčení: 3:1 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 3502 divákov.



Slovan: Godla - Acolatse, Bačik, Golian, Ahnelöv, Kubka, Maier, Královič - Pecararo, Hoelscher, Ortega - Bakoš, Peterek, Takáč - Puliš, Minárik, Bondra - Štetka, Preisinger, Dudáš - Kukumberg



Poprad: Vay - Turan, Kotvan, Bourque, Fereta, Cardwell, Malina, Čajkovič, Sluka - Calof, Cracknell, Nauš - Pulkkinen, Bjalončík, Broadhurst - Šotek, Suchý, Török - Giľák, Mlynarovič, Kundrik

hlasy po zápase:



Tomáš Surový, asistent tréner Slovana: "Bol to vyrovnaný zápas a sme veľmi rad, že sme po troch prehrách vyhrali za tri body. Prvá tretina nebola taká, ako sme si predstavovali, ale bolo to tím, že Poprad dobre napádal. Pred druhou sme trochu zmenili zostavu, oživili sme aj prvú lajnu a boli sme viac na puku. Tretia bola vyrovnaná, bolo to o jednom góle a sme radi, že sme to zlomili."



Todd Bjorkstrand, tréner Popradu: "Bol to veľmi vyrovnaný zápas. Nanešťastie zatiaľ to nie je naša sezóna. Hráme vyrovnané zápasy, v ktorých rozhodujú detaily a my sme v nich na horšej strane. Slovan má veľmi dobrý tím, dobre sme blokovali, ale mali sme hrať viac fyzicky."



Radovan Bondra, staronový útočník Slovana: "Začiatok bol trošku ťažký, mal som trému, zmiešané pocity, ale potom to opadlo a išlo to dobre. Bol to z oboch strán taktický zápas, síce nebolo veľa šancí, obrany aj brankári hrali dobre. Bolo to o jednom góle a som rád, že sme zvíťazili my."



Bratislava 14. januára (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v utorkovom zápase 38. kola Tipos extraligy doma nad Popradom tesne 2:1 a ukončili sériu troch prehier. "Belasí" sa posunuli na štvrté miesto tabuľky, Popradčania si pripísali tretiu prehru za sebou a sú ôsmi.V deň duelu sa uskutočnila trojvýmena hráčov. Z Popradu zamieril do Zvolena obranca D. Brejčák, zo Zvolena sa do Slovana vrátil útočník R. Bondra a po pôsobení v hlavnom meste sa do materského Popradu vrátil útočník Bjalončík. Poslední dvaja menovaní sa predstavili aj v zápase v Tipos Aréne. Ten odštartovali lepšie hostia, ktorí sa ujali vedenia v 9. minúte zásluhou Kundrika, ktorý spomedzi kruhov otvoril skóre. Domáci mali v závere úvodnej tretiny k dispozícii prvú presilovku v zápase, nevyužili ju, ale udreli krátko po zmene strán po nájazde Takáča. V 33. minúte sa už tešil staronový hráč Popradu Bjalončík, no jeho presilovkový gól neplatil pre vysokú hokejku. V treťom dejstve mali oba tímy viacero dobrých šancí, o rozuzlenie sa nakoniec postaral Peterek, ktorý v 56. minúte dorazil puk za Vaya a zariadil tri body pre domácich.