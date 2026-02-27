< sekcia Šport
DRÁMA AŽ DO PREDĹŽENIA: Nitra zdolala Poprad 3:2 pp a sn
Prvá tretina patrila hosťujúcemu mužstvu. Popradčania robili svojimi brejkmi a prihrávkami do druhej vlny problémy nitrianskej defenzíve a odmenení boli v 8. minúte.
Nitra 27. februára (TASR) - Hokejisti HK Nitra predĺžili víťaznú sériu už na deväť zápasov. Priebežný líder tabuľky zdolal v piatkovom stretnutí 51. kola Tipsport ligy na domácom ľade HK Poprad 3:2 pp a sn a priblížil sa k zisku Pohára Dušana Pašeka pre víťaza základnej časti. Nitrania majú tri kolá pred jej koncom 105 bodov. Popradčania ešte nemajú isté miesto v prvej šestke, ktorá by im zaručila účasť vo štvrťfinále play off.
Prvá tretina patrila hosťujúcemu mužstvu. Popradčania robili svojimi brejkmi a prihrávkami do druhej vlny problémy nitrianskej defenzíve a odmenení boli v 8. minúte. Za bránkou si v útočnom pásme vymenili puk Jakub Urbánek s Tomášom Törökom, prvý menovaný sa dostal k dorážke a poslal „kamzíkov“ do vedenia. Nástup do prostrednej časti bol však jasne v réžii Nitry, po góle Tomáša Hrnku si dokonca hostia vzali oddychový čas, ktorý zabral, keďže Michael Vandas v 32. minúte vrátil Popradu vedenie. Na začiatku tretej časti hry sa dočkal gólu neúnavne aktívny Joshua Lawrence - 2:2. Duel sa napokon nerozhodol ani v predĺžení, až v nájazdoch zabezpečil Nitre extra bod Tomáš Chrenko.
Tipsport liga - 51. kolo:
HK Nitra - HK Poprad 3:2 pp a sn (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0, 1:0)
Góly: 23. Hrnka (Kováč), 42. Lawrence (Chrenko, Passolt). Rozh. nájazd: Chrenko – 8. Urbánek (Török, A. Nauš), 32. Vandas (Bjalončík, Bodák) Rozhodcovia: Baluška, Stano - Kacej, Knižka, vylúčení: 1:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 2720 divákov.
Nitra: Patrikainen – Mezei, Osburn, Bača, Graham, Stacha, Vitaloš, Kalman – Passolt, Krištof, Paulovič – Jackson, Chrenko, Lawrence – Molnár, Čederle, Lacka – Kováč, Hrnka, Bajtek - Turanský
Poprad: Belányi – Lefebvre, Sproul, Nemčík, Fereta, McLeod, Bodák, Kuľha – Bjalončík, Cracknell, Calof – Majdan, Suchý, Šotek - Nauš, Urbánek, Török – Výhonský, Hillebrand, Vandas
