Dráma do predĺženia: Trenčín na ľade Košíc zvíťazil 4:3 pp

štvrťfinále play off Tipos extraligy - prvý zápas /na 4 víťazstvá/:



HC Košice - HK Dukla Trenčín 3:4 pp (1:1, 0:2, 2:1 - 0:1)



Góly: 3. Gildon (Šedivý, Lamper), 44. Lamper, 60. Archambault (Jääskeläinen, Pollock) - 15. Bezúch (Hatala, Záborský), 21. Ahl (Mráz, Macejko), 35. MacDougall (Bezúch, Hudec), 64. Bezúch (Hatala). Rozhodcovia: Stano, Rojík - Durmis, Tomáš, vylúčení 5:1 na 2 min., presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 4257 divákov.



/stav série: 0:1/



Košice: Riečický - Teves, Deyl, Ferenc, Rosandič, Šedivý, Gildon, Mitro - Jääskeläinen, Pollock, Martel - Mikúš, Chovan, Archambault - Rogoň, Havrila, Lamper - Bartánus, Zigo, Lunter



Trenčín: Grigals - MacDougall, Starosta, Macejko, Hlaváč, Hatala, Laurenčík, Bečár - Josling, Green, Záborský - Maruna, Mráz, Ahl - Krajčovič, Lapšanský, Bezúch - Krajč, Kalis, Hudec



hlasy (zdroj: JOJ Šport):



Dan Ceman, tréner HC Košice: "Dlhá pauza, ktorú máme za sebou, nie je ospravedlnenie. Kľúčová bola nevydarená druhá tretina, aká sa už nesmie opakovať. Tretia už bola podľa mojich predstáv. V predĺžení sa už môže stať čokoľvek. Po prvej tretine som spravil niekoľko zmien v zložení formácií a malo to celkom dobrý vplyv."



Tommi Hämäläinen, tréner HK Dukla Trenčín: "Som spokojný s dnešným výkonom a, samozrejme, aj s výsledkom Potešila ma najmä prvá tretina, v ktorej sme mali veľa šancí. Som šťastný z gólu v predĺžení. Dôležitý bol tímový výkon. Predchádzajúca séria so Zvolenom náš tím úžasne stmelila. Teraz sa už musíme koncentrovať na to, aby sme aj v druhom zápase podali rovnako kvalitný výkon."

Košice 19. marca (TASR) - Hokejisti HK Dukla Trenčín zvíťazili na ľade HC Košice 4:3 po predĺžení v úvodnom zápase štvrťfinálovej série Tipos extraligy. Pred druhým duelom, ktorý je na programe vo štvrtok opäť v Košiciach, sa ujali vedenia 1:0. Víťazný gól strelil útočník Juraj Bezúch.Favorizovaní Košičania mali ideálny štart do zápasu, keď Max Gildon skóroval z prvej strely na trenčiansku bránku - 1:0. Hostia sa v 14. minúte dostali k prvej presilovke, v ktorej Juraj Bezúch prestrelil Dominika Riečického - 1:1. V 21. minúte ich poslal do vedenia Filipp Ahl a keď v štvorminútovej početnej výhode skóroval aj Ross MacDougall, viedli Trenčania už 3:1. Domáci vstúpili do tretej tretiny očakávaným náporom a Lamper v 44. minúte znížil na 2:3. Trenčín hrozil najmä z protiútokov a dlho úspešne čelil domácej ofenzíve. "Oceliari" vystupňovali tlak v počas hry bez brankára, v ktorej Olivier Archambault zblízka dorazil puk za Grigalsa - 3:3. Hostia v predĺžení nevyužili presilovku, no krátko po nej košický obranca Jakub Ferenc neustrážil Bezúcha, ktorý rozhodol o triumfe hostí.