DRÁMA NA FUTBALE: Legendárneho trénera previezli do nemocnice
Podľa televízie Sky Sports bol 84-ročný Ferguson pri vedomí, v nemocnici absolvoval preventívne kontroly a nemalo by ísť o akútny zdravotný problém.
Autor TASR
Manchester 3. mája (TASR) - Dlhoročného trénera futbalistov Manchestru United Alexa Fergusona hospitalizovali v nemocnici. Údajne sa necítil dobre pred nedeľňajším zápasom svojho bývalého tímu proti Liverpoolu. Na štadión Old Trafford síce prišiel, no odišiel ešte pred úvodným výkopom.
Podľa televízie Sky Sports bol 84-ročný Ferguson pri vedomí, v nemocnici absolvoval preventívne kontroly a nemalo by ísť o akútny zdravotný problém. V roku 2018 utrpel krvácanie do mozgu a podstúpil núdzovú operáciu, po ktorej sa zotavil. Naďalej často navštevuje domáce zápasy Manchestru United, ktorý viedol viac než 26 rokov. Doviedol ho k 13 titulom v Premier League a dvom triumfom v Lige majstrov. Trénerskú kariéru ukončil v roku 2013.
