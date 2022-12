DRÁMA NA MS: Argentína zdolala Holandsko v rozstrele a je v semifinále

MS štvrťfinále:

Holandsko – Argentína 2:2 pp (2:2, 0:1), 3:4 v rozstrele z 11 m

Góly: 83. a 90.+11 Weghorst - 35. Molina, 73. Messi. ŽK: Timber, Weghorst, Depay, Berghuis, van Dijk, Bergwijn, Dumfries - Romero, Acuna, Li. Martinez, Paredes, Messi, Otamendi, Montiel, Pezzella. Rozhodovali: Lahoz – Devis, Diaz (všetci Šp.), 88.235 divákov.

rozstrel z 11 m: van Dijk nedal, Messi 0:1, Berghuis nedal, Paredes 0:2, Koopmeiners 1:2, Montiel 1:3, Weghorst 2:3, Fernandez nedal, L. de Jong 3:3, La. Martinez 3:4



Holandsko: Noppert – Timber, van Dijk, Ake – Dumfries, de Roon (46. Koopmeiners), F. de Jong, Blind (64. L. de Jong) – Depay (78. Weghorst) – Gakpo (113. Lang), Bergwijn (46. Berghuis)

Argentína: E. Martinez – Romero (78. Pezzella), Otamendi, Li. Martinez (112. Di Maria) – Molina (106. Montiel), de Paul (66. Paredes), Fernandez, Mac Allister, Acuna (78. Tagliafico) – Messi, Alvarez (82. La. Martinez)

Lusail 9. decembra (TASR) - Futbalisti Argentíny postúpili do semifinále MS v Katare. V piatkovom štvrťfinálovom zápase zvíťazili nad Holandskom 4:3 v rozstrele z 11 m, keď po predĺžení bol stav nerozhodný 2:2. V boji o postup do finále nastúpia v utorok 13. decembra v Lusaile proti Chorvátsku, ktoré rovnako v rozstrele uspelo proti inému juhoamerickému tímu Brazílii.Argentínčania viedli v 73. minúte 2:0 a už zdanlivo rozhodnutý zápas poslal do predĺženia striedajúci Wout Weghorst. Status hrdinu zápasu mu však v rozstrele z bieleho bodu vzal argentínsky brankár Emiliano Martinez, ktorý zlikvidoval dva pokusy "Oranjes". Rozhodujúcu jedenástku premenil v piatej sérii Lautaro Martinez.Úvodná polhodina prvého polčasu sa niesla v znamení taktického vyčkávania bez výraznejšej pressingovej aktivity z oboch strán. Hráči zvádzali množstvo osobných súbojov v strede ihriska a ofenzívna kreativita bola minimálna. Náznak prvej šance v zápase prišiel v 18. minúte, keď dostal kolmicu za obranu Bergwijn, ale úmysel Holanďanov prečítal brankár Martinez, ktorý včas vybehol. V 22. minúte si pripravil palebnú pozíciu Messi, no loptu poslal vysoko nad bránu. Ten istý hráč bol v 35. minúte ústrednou postavou prvej gólovej situácie zápasu. Messi potiahol loptu a skvelou prihrávkou našiel nabiehajúceho Molinu, ktorý po ideálnom prebratí špičkou kopačky prekonal Nopperta."Oranjes" sa tak ocitli v neľahkej úlohe dobiehať gólové manko. Argentínčania sa v úvodnej štvrťhodine druhého polčasu stiahli do hlbšieho bloku a vyčkávali na svoju príležitosť z brejkov. V 63. minúte tesne pred šestnástkou fauloval van Dijk unikajúceho Messiho, pričom kapitán Argentíny bol aj sám exekútorom nasledujúceho priameho kopu. Lopta preletela tesne nad brvnom. V 71. minúte fauloval Dumfries v šestnástke Acunu a arbiter Lahoz nariadil pokutový kop. Tretíkrát v Katare si postavil loptu na biely bod Messi a strelou po ľavej ruke Nopperta poslal Argentínu do dvojgólového vedenia. Vyzeralo to, že je po zápase, Holanďania však nekapitulovali a v 83. minúte ich udržal v zápase presnou hlavičkou striedajúci Weghorst. "Albicelestes" sa zrazu začali obávať o výsledok a dvojgólový náskok nakoniec stratili. V jedenástej minúte nadstaveného času vyprodukoval faul pár metrov od hranice šestnástky Pezzella a Holandsko si trúflo na nečakaný signál. Koopmeiners prihral po zemi loptu Weghorstovi, ktorý využil svoje fyzické parametre, ustrážil tlak brániaceho hráča a poslal zápas do predĺženia.Holanďania v predĺžení upustili od aktívnej hry a v druhom predĺžení sa dostali pod tlak. V 114. minúte dostal spätnú prihrávku za hranicu malého vápna Lautaro Martinez, ale strelu zblokoval na roh van Dijk. V poslednej minúte predĺženia napriahol spoza šestnástky Fernandez a Holandsko zachránila pravá žrď. V rozstrele zlikvidoval prvé dva pokusy van Dijka a Berghuisa brankár Martinez a z argentínskych hráčov neuspel iba Fernandez. Rozhodujúci pokus premenil v piatej sérii Lautaro Martinez.