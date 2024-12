DRÁMA VO FRANCÚZSKU: Futbalovú hviezdu v dome prepadli a okradli

Lyon 2. decembra (TASR) - Gruzínsky futbalový reprezentant Georges Mikautadze sa stal terčom ozbrojených lupičov. Neznámi muži ho prepadli a okradli vo vlastnom dome. Hráč Olympique Lyon na sociálnej sieti uviedol, že je po incidente v poriadku a neutrpel žiadne zranenia.



Podľa francúzskych médií sa stal Mikautadze terčom lupičov po nedeľnom ligovom zápase s Nice, v ktorom Lyon zvíťazil 4:1. Gruzínskeho zakončovateľa prepadli dvaja neznámi ozbrojení muži. Tí ho najprv donútili, aby ich vpustil do domu a potom im odovzdal cennosti v celkovej hodnote 150.000 až 200.000 eur, informovala agentúra AP. "Chcel by som všetkých uistiť, že som po nočnom incidente v poriadku a nebolo mi spôsobené žiadne ublíženie na zdraví. Ďakujem vám za množstvo správ, v ktorých ste mi vyjadrili podporu, veľa to pre mňa znamená. Čoskoro sa uvidíme," uviedol 24-ročný Mikautadze v pondelok na Instagrame.



Mikautadze bol oporou gruzínskej reprezentácie na tohtoročných ME v Nemecku, kde tromi gólmi pomohol svojej krajine k postupu do osemfinále a spoločne so slovenským krídelníkom Ivanom Schranzom a ďalšími štyrmi hráčmi sa stali najlepšími strelcami šampionátu. Do Lyonu prišiel v lete z FC Metz, v drese Olympique strelil štyri góly a pridal jednu asistenciu v 17 súťažných stretnutiach.