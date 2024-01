Dramé prišiel do Zlatých Moraviec na hosťovanie do konca sezóny

Zlaté Moravce 16. januára (TASR) - Francúzsky futbalista Soufiane Dramé prišiel do Zlatých Moraviec z českých Teplíc na hosťovanie do konca prebiehajúcej sezóny.



Dvadsaťsedemročný obranca odohral na jeseň za Teplice osem stretnutí vo Fortuna lige a pridal aj jeden štart v Českom pohári. Dramé, ktorý môže hrať aj na pozícii defenzívneho stredopoliara, pôsobil v Česku aj v Karvinej či Příbrami.



"Viem, aká je tímová situácia. My, noví hráči, sme prišli pomôcť zdvihnúť kvalitu, ale aj mentalitu. Cieľ je jasný a na ihrisku urobíme všetko pre jeho naplnenie," uviedol pre klubovú stránku.



Záujem trénera Michala Hippa dopomohol k príchodu skúseného obrancu: "Prejavil o mňa veľký záujem. Volal mi, keď som bol v Tepliciach, aby som prišiel a teraz som tu. Musím povedať, že som šťastný, že som jeho ponuku neodmietol. Som tu približne týždeň a cítim sa dobre. So všetkými si veľmi dobre rozumiem, keďže hovorím po česky a to má ku slovenčine veľmi blízko."