Draper pre zranenie nepomôže Britom v United Cupe a Davisovom pohári

Londýn 19. decembra (TASR) - Britský tenista Jack Draper sa pre zranenie bedrového kĺbu nezúčastní na úvodnom podujatí sezóny United Cupe miešaných družstiev. Dvadsaťdvaročný hráč nepomôže národnému tímu ani v 1. kole budúcoročnej kvalifikácie Davisovho pohára proti Japonsku.



Najlepší britský singlista sa zranil počas predsezónnej prípravy a musel vynechať aj plánovaný tréningový týždeň s tretím hráčom svetového rebríčka Carlosom Alcarazom v Španielsku. V pondelok mal odletieť do Austrálie a potom hrať s Katie Boulterovou za Veľkú Britániu na medzinárodnom tímovom turnaji United Cup v Sydney a Perthe, ktorý sa začne koncom decembra. "Keďže pracujem na tom, aby som sa dal zdravotne do poriadku a dostal som sa do zápasovej kondície, bolo mi, žiaľ, odporučené, aby som nehral. Som z toho veľmi sklamaný, pretože som sa tešil, že si prvýkrát zahrám v United Cupe," uviedol na sociálnych sieťach.



Draper strávi Vianoce vo Veľkej Británii a koncom tohto mesiaca plánuje odletieť do Melbourne a byť fit na úvodný grandslam novej sezóny, ktorý sa začne 12. januára. Neočakáva sa, že bude hrať nejaký turnaj predtým. "S účasťou na Australian Open to vyzerá veľmi pozitívne. Viem však, že nebudem môcť skočiť priamo do nabitého programu, keď zvládnem a posilním bok. Aj preto vynechám podujatie v Sydney." Draper sa zároveň rozhodol vynechať stretnutie Davisovho pohára v Japonsku, ktoré nasleduje hneď po Australian Open. "Spoločne s kapitánom (Leonom Smithom) sme urobili ťažké rozhodnutie, aby som vynechal nadchádzajúci daviscupový zápas. Cieľom je, aby som mal možnosť po Australian Open dokončiť rehabilitáciu a posilnenie môjho bedrového kĺbu,“ skonštatoval.



Minulú sezónu ukončil na 15. mieste v rebríčku po tom, ako vyhral svoje prvé dva turnaje na okruhu ATP. Vyšlo mu aj posledné podujatie veľkej štvorky v roku 2024, keď na US Open postúpil do semifinále. Drapera na United Cupe nahradí Billy Harris. Informovala o tom agentúra DPA.