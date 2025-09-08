Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Draper predčasne ukončil sezónu pre zranenie ramena

Na archívnej snímke britský tenista Jack Draper. Foto: TASR/AP

V New Yorku vlani postúpil až do semifinále.

Autor TASR
Londýn 8. septembra (TASR) - Britský tenista Jack Draper predčasne ukončil sezónu pre zranenie ramena, pre ktoré musel odstúpiť z grandslamového turnaja US Open. V New Yorku vlani postúpil až do semifinále.

„Pre pretrvávajúce problémy s ramenom sa v tejto sezóne už v súťažnom kolotoči nepredstavím," citovala agentúra APA slová Drapera, ktorý vynechá aj októbrový turnaj ATP vo Viedni, kde mal obhajovať titul.
