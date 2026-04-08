Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 8. apríl 2026
< sekcia Šport

Dratva prehral v 2. kole so Švajčiarom Künzim po troch setoch

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Huelva 8. apríla (TASR) - Slovenský bedmintonista Milan Dratva nepostúpil do osemfinále na majstrovstvách Európy v španielskej Huelve. V stredajšom zápase 2. kola podľahol Švajčiarovi Tobiasovi Künzimu po trojsetovej bitke.

Dvasaťdeväťročný Slovák prehral prvý set v pomere 17:21. V prostrednom dejstve svojho súpera zdolal jasne 21:10, ale v záverečnom sete napokon Künzimu podľahol tesne 19:21. V utorok už v 1. kole ženskej dvojhry vypadla Dratvova krajanka Natália Slobodová.

ME v bedmintone v Huelve

muži - dvojhra - 2. kolo:

Milan Dratva (SR) - Tobias Künzi (Švaj.) 1:2 (-17, 10, -19)
