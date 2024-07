Dravecký ml. bude reprezentovať Česko: Necítil som záujem Slovenska

Třinec 11. júla (TASR) - Slovenský hokejista Vladimír Dravecký ml. bude reprezentovať Česko. Šestnásťročný obranca informoval o svojom rozhodnutí prostredníctvom klubového webu HC Oceláři Třinec, v ktorom už 10 rokov pôsobí jeho otec Vladimír, päťnásobný majster Česka.



Dravecký sa narodil v USA, no hokejovo vyrastal v Česku. V uplynulom ročníku sa rozhodol skúsiť pôsobenie v HC Košice, aby mohol reprezentovať Slovensko. Na konci októbra sa vo veku 15 rokov, 10 mesiacov a 12 dní stal najmladším obrancom, ktorý strelil gól v najvyššej slovenskej súťaže. "V Česku žijem od svojich šiestich rokov, je to krajina, v ktorej som strávil najväčšiu časť svojho života. Vzhľadom ku koreňom sa ponúkalo, aby som reprezentoval Slovensko," uviedol Dravecký ml. pre web sériového majstra českej extraligy.



Syn účastníka štyroch svetových šampionátov so Slovenskom odohral niekoľko stretnutí za mládežnícke výbery SR17 a SR18, avšak na svetový šampionát sa neprebojoval. "Niekoľkokrát som nastúpil a v istej chvíli som vážne nad touto možnosťou uvažoval. Z toho dôvodu som strávil uplynulú sezónu na Slovensku, aby som mal jedného dňa možnosť slobodnej voľby. Chcem hrať medzinárodný hokej a na Slovensku som v súčasnosti necítil o svoje služby taký záujem, čo plne rešpektujem. S Českom mám spojených 90 percent všetkých hokejových zážitkov, voči Slovensku neprechovávam žiadnu nenávisť, vždy som sa vnútorne cítil skôr ako Čechoslovák a vždy vo mne veľký kus Slovenska zostane, to ani inak nejde," poznamenal Dravecký, ktorý bude v nasledujúcom ročníku pôsobiť v organizácii švédskeho klubu BK Rögle. Už o mesiac bude na prestížnom letnom juniorskom turnaji Hlinka Gretzky Cup v kanadskom Edmontone reprezentovať Česko, keďže ho do nominácie zaradil tréner David Čermák.