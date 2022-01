Draxler a Di Maria z PSG mali pozitívne testy na koronavírus

Berlín 6. januára (TASR) - Ďalší dvaja futbalisti Paríža St. Germain mali pozitívne testy na koronavírus. Nemec Sebastian Draxler a argentínsky krídelník Angel di Maria museli ísť do domácej karantény, informovalo o tom vedenie klubu francúzskej Ligue 1.



Minulý týždeň mal pozitívny výsledok v rodnej krajine Lionel Messi. Di Mariov krajan nebol trénerovi Mauriciovi Pochettinovi k dispozícii v pondelkovom zápase Francúzskeho pohára s Vannes, ktorý PSG vyhralo 4:0. V stredu však už Messi odletel do Paríža a v najbližších dňoch sa zapojí do tréningu. V izolácii sú naďalej brankári Gianluigi Donnarumma, Sergio Rico, obranca Juan Bernat, stredopoliar Danilo Pereira a Nathan Bitumazala.