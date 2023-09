Draxler prestúpil z PSG do Al-Ahli, podpísal zmluvu do júna 2025

Džidda 17. septembra (TASR) - Nemecký futbalista Julian Draxler skompletizoval prestup z Paríža St. Germain do saudskoarabského klubu Al-Ahli. V nedeľu absolvoval na novom pôsobisku vstupnú lekársku prehliadku a následne podpísal kontrakt do júna 2025. Na sociálnej sieti X o tom informoval renomovaný novinár Fabrizio Romano.



Dvadsaťdeväťročný krídelník pôsobil v PSG od roku 2017, uplynulú sezónu strávil na hosťovaní v Benfice Lisabon. Podľa agentúry DPA mal kanonier prvú ponuku na odchod z parížskeho klubu odmietnuť, no napokon si to rozmyslel. Kontrakt v tíme francúzskeho majstra mu mal vypršať 30. júna 2024.



Draxler odohral v klube Ligue 1 celkovo 197 zápasov, v ktorých zaznamenal 27 gólov a 33 asistencií. V roku 2014 pomohol nemeckej reprezentácii k zisku titulu na MS v Brazílii. Draxler prestúpil do PSG v januári 2017 z Wolfsburgu za 36 miliónov eur.