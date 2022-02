Dražič strávi jar v Honvéde Budapešť

Bratislava 1. februára (TASR) - Srbský futbalista Dejan Dražič strávi zvyšok sezóny na hosťovaní z ŠK Slovan Bratislava v maďarskom Honvéde Budapešť. Informoval o tom oficiálny web úradujúceho slovenského majstra.



"Na jar nás čaká menej zápasov než počas jesennej časti, od čoho sa odvíjajú naše kroky. V krídelných priestoroch máme aj po príchode Tigrana Barseghjana veľkú konkurenciu a viacero alternatív. Chceme, aby mali hráči z nášho kádra čo najväčšiu zápasovú prax a minutáž, čo platí aj pre Dejana Dražiča. Dejan odchádza na hosťovanie do konca sezóny do Honvédu Budapešť, veríme, že bude pravidelne hrávať a zlepšovať sa. Jeho výkony budeme pozorne sledovať," povedal športový riaditeľ klubu Richard Trutz.



Dražič v silnej konkurencii na jeseň bojoval o svoje stabilné miesto v zostave. V lige bol šesťkrát v základnej jedenástke, do ďalších siedmich duelov naskočil ako striedajúci hráč, strelil 4 góly. V Európskej konferenčnej lige odohral 196 minút, je najlepší strelec "belasých" v Slovnaft Cupe, kde má na konte 5 presných zásahov.