Dres Spišskej Novej Vsi nebudú ďalej obliekať Surák, Giľák a Hamráček

Spišská Nová Ves 8. mája (TASR) - Hokejový klub HK Spišská Nová Ves opustila hneď trojica odchovancov. Čerstvý vicemajster Tipos extraligy ďalej nepočíta s brankárom Filipom Surákom a útočníkmi Matejom Giľákom a Lukášom Hamráčekom.



Surák obliekal dres Spišiakov od mládežníckych kategórií, s výnimkou ročníka 2019/20, ktorý strávil v Michalovciach. V uplynulom ročníku odchytal v základnej časti 24 stretnutí, v ktorých inkasoval 2,94 gólu na zápas a dosiahol úspešnosť zákrokov prevyšujúcu 90-percentnú hranicu (90,3). Následne v play off pridal ďalších sedem štartov a chytal aj vo finálovej sérii s Nitrou, v ktorej Spišiaci prehrali 0:4 na zápasy. "V mene celého klubu ďakujem Filipovi za odvedenú prácu v posledných sezónach. Cieľ, ktorý sme si dali pred sezónou, ktorým bol vybojovať si stálu pozíciu jednotky, sa nepodarilo naplniť, a preto sme sa rozhodli nepredĺžiť mu zmluvu. Osobne verím, že táto zmena prostredia ´Surovi´ pomôže, resp. ho nakopne k ďalšej práci a v našom drese ho v budúcnosti ešte uvidíme. V Spišskej Novej Vsi bude mať stále otvorené dvere," uviedol pre oficiálny klubový web generálny manažér "rysov" Richard Rapáč.



Giľák začal sezónu na Spiši, no po šiestich dueloch sa presunul na hosťovanie do Trenčína. V drese Dukly odohral 40 duelov v základnej časti so ziskom 21 bodov (9+12). Päť stretnutí pridal vo vyraďovačke, v ktorej zaznamenal tri asistencie. "Nevieme mu garantovať miesto v prvých dvoch päťkách a v špeciálnej presilovkovej formácii. Je to hráč, ktorý potrebuje priestor a vyšší čas na ľade, aby mohol využiť svoje prednosti. Dohodli sme sa preto na prevzatí jeho zmluvy s iným extraligovým klubom za finančné odstupné. Všetkým trom prajem v budúcej sezóne len to najlepšie," poznamenal Rapáč.