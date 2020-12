Dressen po operácii vynechá MS v Cortine d'Ampezzo

Berlín 5. decembra (TASR) - Nemecký zjazdár Thomas Dressen nepočíta so svojou účasťou na majstrovstvách sveta v alpskom lyžovaní v Cortine d'Ampezzo. Po operácii bedrovej kosti vynechá okrem podujatí Svetového pohára aj šampionát, ktorý je na programe v Taliansku od 9. do 21. februára.



Dvadsaťsedemročný Dressen dúfa, že sa do súťažného diania vráti v marci v nórskom Kvitfjelli. "Ak všetko pôjde dobre, mohol by som to vyskúšať už skôr, ako test pred budúcou sezónou SP," citovala nemeckého reprezentanta agentúra DPA.