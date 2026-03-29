Dresy v prípravnom zápase USA - Belgicko spôsobili zmätok
Hoci sa zmätky prejavili už počas prvého polčasu, ani jeden tím nemal na štadióne alternatívne sady dresov, ktoré by si mohli hráči prezliecť počas prestávky.
Autor TASR
Atlanta 29. marca (TASR) - Dresy futbalistov spôsobili zmätok v sobotňajšom prípravnom zápase v Atlante medzi USA a Belgickom (2:5). Pre podobné farebné kombinácie nedokázali hráči v rýchlosti niekedy rozpoznať, kto je spoluhráč a kto súper. „To sa nemôže stať. Bolo to trochu divné,“ poznamenal domáci krídelník Christian Pulisic.
Američania mali na sebe dresy Nike s červenými a bielymi vodorovnými pruhmi, ktoré pripomínali vlajúcu vlajku. Išlo o zjavnú poctu americkým dresom z domácich majstrovstiev sveta v roku 1994 so zvislými červeno-bielymi pruhmi. Belgickí reprezentanti si obliekli nové vonkajšie dresy od firmy Adidas so svetlým pozadím s odtieňom frozen blue a ružovými a bielymi prvkami, čo bola pocta surrealistickému maliarovi Renému Magrittovi. Výsledkom bolo, že z väčšej diaľky sa hráči iba ťažko rozpoznávali. Obe kombinácie boli svetlé.
„Bolo to určite náročné, keď bolo treba spraviť rýchle rozhodnutie na ihrisku. Nedokázali ste v tej chvíli určiť, kto je kto. Bolo to akoby 50 na 50. Nedalo sa hrať na jeden dotyk. Keď ste mali loptu na kopačke, museli ste si nechať viac času, aby ste sa rozhodli, čo v danej chvíli spraviť,“ citovala AP domáceho stredopoliara Westona McKennieho.
Podľa Americkej futbalovej federácie si oba tímy vymenili informácie ohľadom dresov dávno pred zápasom. Dresy schválili aj rozhodcovia. Belgičania si v domácich stretnutiach zvyčajne obliekajú červené dresy, druhý dres USA je tmavomodrý s jemným hviezdnym vzorom a červeným lemom. Američania ho plánujú použiť v utorkovom prípravnom zápase proti Portugalsku.
Hoci sa zmätky prejavili už počas prvého polčasu, ani jeden tím nemal na štadióne alternatívne sady dresov, ktoré by si mohli hráči prezliecť počas prestávky. Rozlišovacím prvkom tak zostali trenírky - hráči USA mali na sebe modré, Belgičania biele. Američania mali biele ponožky a Belgičania modré.
Hráči sa pred stretnutím nestarali o dizajn dresov. „Nevedel som, ako vyzerajú, až kým sme si nevyzliekli predzápasové dresy. Potom som to zbadal a všetci sme zostali trochu šokovaní,“ priznal Pulisic. „Často sa stalo, keď som dostal loptu, že som sa pozrel hore a nevedel som sa oprieť o žiadny základ. Zvyčajne sa orientujete podľa farby dresu. Tak to funguje. A keď sú dresy podobné, je to pre nás náročné.“
