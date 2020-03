Prekážky na cyklotrasách ohrozujú cyklistov, kladú ich úmyselne

Trenčín 28. marca (TASR) – Zdravie i život cyklistov v trenčianskom lesoparku Brezina ohrozuje neznámy človek, ktorý na cyklotrasy a trasy pre bežcov umiestňuje drevené prekážky. Podľa polície môže ísť aj o trestný čin.



Ako informoval jeden z cyklistov Marek Matuška, najmä v posledných týždňoch sa stretli s tým, že niekto na cestičky naukladal veľké drevené klady. „Väčšinou chodíme dosť rýchlo, takže je to pre nás dosť nebezpečné. Ťažko je v tej rýchlosti zareagovať, keďže nevieme, čo nás čaká. Často zareagujeme až v poslednej chvíli, zatiaľ našťastie ku zraneniu nedošlo,“ skonštatoval Matuška.



Podľa ďalšieho mladého cyklistu Šimona Rigasa, muža, ktorý prekážky na cestičky kladie už cyklisti niekoľkokrát videli. „Videli sme ho, ako tam kladie tie klady, snažili sme sa ho osloviť, ale vôbec na nás nereagoval. Myslíme si, že je to nejaký zvláštny človek,“ doplnil Rigas, že políciu zatiaľ o prípade neinformovali.







Samotné kladenie prekážok na cestičky môže byť podľa trenčianskej krajskej policajnej hovorkyne Danky Adámikovej kvalifikované ako priestupok. „Pokiaľ ale prekážky spôsobia, že si niekto ublíži, môže ísť aj o trestný čin. Polícia takéto konanie zatiaľ neeviduje. Žiadame návštevníkov lesoparku, aby boli opatrní. V prípade, ak vedia, kto prekážky na cyklotrasy kladie, aby to oznámili polícii,“ zdôraznila hovorkyňa.