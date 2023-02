Drgoň oslávil 800. zápas triumfom v derby: Cieľ je tímový úspech

Poprad 25. februára (TASR) - Hokejisti Popradu dokázali v piatkovom derby zdolať Spišskú Novú Ves 5:3, keď víťazný gól zaznamenal kapitán Patrik Svitana. Ten sa po jednozápasovej absencii vrátil späť do zostavy a okrem presného zásahu si pripísal aj asistenciu. Obranca Adam Drgoň odohral v domácom drese jubilejný 800. zápas v slovenskej extralige.



Rozhodujúce okamihy sa odohrali v 49. minúte po vylúčení kapitána hostí Branislava Rapáča. Spišiaci dokázali dať dva góly v oslabení a vyrovnali na 3:3. Najprv znížil Kanaďan Hayden Verbeek, ktorý potom o 39 sekúnd nahral aj na presný zásah Daliborovi Bortňákovi. "Urobil výbornú prácu. Najprv prešprintoval dvoch hráčov a skóroval. Potom vybojoval puk a prihral mi to. Je to škoda, pretože dva góly v oslabení nám psychicky pomohli. Dostali sme však potom smolný gól," povedal Bortňák.



Popradčania mali opäť zápas pod kontrolou, ale skoro stratili body. "To by sme neboli my, aby sme nepredviedli slabšiu minútku. Dostať dva góly vo vlastnej presilovke som ešte nezažil. Chvalabohu dali sme potom gól a vedel som, že to udržíme. V predchádzajúcich zápasoch sme sa zdvihli výsledkovo a je to radosť chodiť do kabíny, keď sa vyhráva," konštatoval Drgoň, ktorý sa vyjadril aj k svojmu míľniku: "Znamená to, že už máte veľa rokov. Som rád za to číslo, ale osobne si nezakladám na týchto štatistikách. Cieľ je tímový úspech."



Spišiaci prehrali siedmy z prechádzajúcich deviatich stretnutí, ale patrí im 5. miesto s veľkou šancou priamo postúpiť do štvrťfinále. "Neviem, či nás zväzuje postavenie v tabuľke. Musíme mať čisté hlavy a ísť do každého zápasu s tým, že ho chcem vyhrať. Nemôžeme myslieť na tabuľku, pretože závery nám unikajú a stratili sme už takto veľa bodov. Verím, že sme si tu smolu už vyčerpali a v rozhodujúcich zápasoch budeme úspešní," povedal Bortňák na fakt, že hostia naposledy triumfovali za tri body 5. februára doma proti Michalovciam.



"Kamzíci" naopak dosiahli tretie trojbodové víťazstvo za sebou a v tabuľke sa dostali na šieste miesto. Do konca základnej časti odohrajú ešte dve stretnutia doma, keď privítajú Košice a Banskú Bystricu. V záverečnom kole cestuje do Michaloviec.