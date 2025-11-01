< sekcia Šport
Droguet sa stal prvým finalistom dvojhry na bratislavskom challengeri
V dueli o titul nastúpi v nedeľu proti víťazovi belgického derby medzi najvyššie nasadeným Raphaelom Collignonom a Alexandrom Blockxom.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 1. novembra (TASR) - Francúzsky tenista Titouan Droguet sa stal prvým finalistom dvojhry na bratislavskom challengeri Slovak Open. V semifinále zdolal v pozícii kvalifikanta Luxemburčana Chrisa Rodescha 7:5, 6:3. V dueli o titul nastúpi v nedeľu proti Alexandrovi Blockxovi, ktorý v belgickom derby vyradil najvyššie nasadeného Raphaela Collignona 6:3, 6:4.
„Som veľmi šťastný, že budem môcť zabojovať o titul. Na harde som tento rok nehral vôbec dobre, no tu v Bratislave sa každým dňom cítim lepšie a lepšie. Začínal som v kvalifikácii, nemal som žiadne špeciálne očakávania, už vôbec nie myšlienky na finále. V semifinále sme hrali proti sebe dvaja kvalifikanti, ale vedel som, že to vôbec nebude jednoduchý zápas. Rodesch výborne podáva, nebolo jednoduché ho brejknúť. Som naozaj rád, že som vyhral," uviedol Droguet pre oficiálnu webovú stránku turnaja.
dvojhra - semifinále:
Alexander Blockx (Belg.) - Raphael Collignon (Belg.-1) 6:3, 6:4, Titouan Droguet (Fr.) - Chris Rodesch (Lux.) 7:5, 6:3
