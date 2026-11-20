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Dronové zábery z Pochettinovho tréningu sa objavili na internete
Dvanásťminútové video z tréningovej jednotky sa objavilo na YouTube. Záznam vznikol v tréningovom centre United v Carringtone.
Autor TASR
Manchester 20. novembra (TASR) - Zábery z prvého tréningu Mauricia Pochettina vo funkcii trénera futbalistov Manchestru United sa objavili na internete po tom, ako ich zachytil operátor dronu.
Dvanásťminútové video z tréningovej jednotky sa objavilo na YouTube. Záznam vznikol v tréningovom centre United v Carringtone. Na videu možno vidieť Pochettina aj hráčov Manchestru United, pričom mužstvo bolo rozdelené do troch skupín.
Operátor dronu v príspevku podľa agentúry DPA uviedol: „Pre tých, ktorí sa pýtajú na zákonnosť letu, ide o vzdušný priestor bez obmedzení, čo znamená, že nad ním môže lietať ktokoľvek. Dron bol po celý čas v priamom vizuálnom dosahu. Nelietal nad žiadnymi osobami, dokonca ani v ich blízkosti, takže podľa pravidiel Úradu pre civilné letectvo (CAA), ktorý reguluje používanie dronov, išlo o úplne legálny let. Dron je riadne označený a mám všetky potrebné licencie, poistenie zodpovednosti za škodu voči tretím osobám aj ďalšie požadované poistenie. Pokiaľ ide o únik informácií o zostave či taktike tímu, video vzniklo až pol hodiny po začiatku prvého tréningu nového trénera. Na mieste je množstvo zástupcov médií, takže určite nepôjde o jediné zverejnené zábery z tréningu.“
Manchester United odmietol situáciu komentovať. Argentínsky kormidelník viedol svoj prvý tréning po tom, ako ho minulý týždeň vymenovali za nového hlavného trénera „červených diablov“. Vo funkcii nahradil Michaela Carricka, ktorého klub prepustil v čase, keď sa počas reprezentačnej prestávky nachádzal v pásme zostupu. Pochettino pricestoval do Manchestru v stredu. Predtým viedol reprezentáciu USA. Jeho prvý zápas na lavičke United bude nedeľný duel na ihrisku Liverpoolu.
Dvanásťminútové video z tréningovej jednotky sa objavilo na YouTube. Záznam vznikol v tréningovom centre United v Carringtone. Na videu možno vidieť Pochettina aj hráčov Manchestru United, pričom mužstvo bolo rozdelené do troch skupín.
Operátor dronu v príspevku podľa agentúry DPA uviedol: „Pre tých, ktorí sa pýtajú na zákonnosť letu, ide o vzdušný priestor bez obmedzení, čo znamená, že nad ním môže lietať ktokoľvek. Dron bol po celý čas v priamom vizuálnom dosahu. Nelietal nad žiadnymi osobami, dokonca ani v ich blízkosti, takže podľa pravidiel Úradu pre civilné letectvo (CAA), ktorý reguluje používanie dronov, išlo o úplne legálny let. Dron je riadne označený a mám všetky potrebné licencie, poistenie zodpovednosti za škodu voči tretím osobám aj ďalšie požadované poistenie. Pokiaľ ide o únik informácií o zostave či taktike tímu, video vzniklo až pol hodiny po začiatku prvého tréningu nového trénera. Na mieste je množstvo zástupcov médií, takže určite nepôjde o jediné zverejnené zábery z tréningu.“
Manchester United odmietol situáciu komentovať. Argentínsky kormidelník viedol svoj prvý tréning po tom, ako ho minulý týždeň vymenovali za nového hlavného trénera „červených diablov“. Vo funkcii nahradil Michaela Carricka, ktorého klub prepustil v čase, keď sa počas reprezentačnej prestávky nachádzal v pásme zostupu. Pochettino pricestoval do Manchestru v stredu. Predtým viedol reprezentáciu USA. Jeho prvý zápas na lavičke United bude nedeľný duel na ihrisku Liverpoolu.