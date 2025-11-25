< sekcia Šport
Droppa prezval pozíciu asistenta trénera Pellegrimsa v HK Poprad
Budaj skončil z rodinných dôvodov.
Autor TASR
Poprad 25. novembra (TASR) - Uvoľnenú pozíciu asistenta trénera hokejového klubu HK Poprad prevzal v utorok skúsený Ivan Droppa. Päťdesiattriročný kouč bude stáť na striedačke „kamzíkov“ po boku belgického kormidelníka Mikea Pellegrimsa namiesto Jozefa Budaja, ktorý skončil z rodinných dôvodov.
Droppa pôsobil v rovnakej funkcii aj v Banskej Bystrici a naposledy v prebiehajúcom ročníku takisto v Michalovciach. Pozná sa aj s Pellegrimsom, s ktorým si spoločne zahrali počas hráčskej kariéry v nemeckom Düsseldorfe v sezóne 2001/02. „Vzhľadom na to, že nás Jozef Budaj požiadal o ukončenie zmluvy z rodinných dôvodov, a my sme mu vyhoveli, museli sme nájsť nového asistenta trénera. Ivana dlho poznám aj z našej bývalej spolupráce. Voľba bola pre mňa jasná a rýchlo sme sa dohodli. Výhodou je, že sa s hlavným trénerom poznajú zo spoločného hráčskeho pôsobenia. Ivana vítam v Poprade a želám všetko dobré,“ ozrejmil situáciu športový riaditeľ klubu Július Koval pre klubový web.
