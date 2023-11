Druhá fáza predaja vstupeniek na EURO odštartuje 4. decembra

Frankfurt 20. novembra (TASR) - Druhá fáza predaja vstupeniek na budúcoročné futbalové EURO v Nemecku odštartuje 4. decembra, dva dni po žrebe skupinovej fázy. V pondelok o tom informoval Nemecký futbalový zväz (DFB).



K dispozícii bude milión vstupeniek pre fanúšikov tímov, ktoré sa do tohto termínu kvalifikujú na šampionát. Tretia fáza bude na budúci rok pre fanúšikov posledných troch krajín, ktoré postúpia z play off.



Počas prvej fázy sa v lotérii predalo 1,2 milióna vstupeniek, na ktoré prišlo až 20 miliónov žiadostí. Cena vstupeniek sa pohybuje od 30 do 1000 eur. Šampionát sa uskutoční od 14. júna do 14. júla v desiatich nemeckých mestách a o titul zabojuje 24 tímov.



Na majstrovstvách nebudú chýbať slovenskí futbalisti, ktorí postúpili z druhého miesta J-skupiny. Zároveň si zaistili miesto v treťom výkonnostnom koši pred žrebom. Zariadil im to nedeľňajší triumf 2:1 na pôde Bosny a Hercegoviny v záverečnom dueli kvalifikácie.



Do pondelka sa okrem nich kvalifikovali aj domáce Nemecko, Albánsko, Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Anglicko, Francúzsko, Maďarsko, Holandsko, Portugalsko, Rumunsko, Škótsko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko a Turecko.