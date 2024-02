Druhá najvyššia slovenská futbalová súťaž ponesie názov MONACObet liga

Bratislava 28. februára (TASR) - Druha najvyššia slovenská futbalová súťaž ponesie názov MONACObet liga. Prezident SFZ Ján Kováčik a zástupca spoločnosti Dušan Bánovský oznámili partnerstvo v súvislosti s podporou profesionálneho klubového futbalu v gescii zväzu. Obe strany uzavreli zmluvu na obdobie dva a pol roka (do konca súťažného ročníka 2025/2026) s možnosťou predĺženia kontraktu.



"Dlhodobo sme hľadali partnera pre profesionálnu časť futbalu, ktorú riadi Slovenský futbalový zväz. Priznám sa, roky sa nám to nedarilo. No rokovania s týmto partnerom boli veľmi konkrétne, korektné a od prvej chvíle som si bol istý, že sa vieme dohodnúť na dlhodobom partnerstve. Teším sa, že dnes môžeme toto partnerstvo oznámiť a prezentovať na pôde zväzu," uviedol Kováčik pre oficiálnu webovú stránku SFZ.



Bánovský deklaroval ciele spoločnosti v spojitosti s partnerstvom so SFZ. "Do projektu vstupujeme s cieľom poskytnúť slovenskému futbalu stabilnú a kvalitnú platformu, ktorá priláka nielen domácich, ale aj zahraničných fanúšikov v rámci MONACObet ligy. Chceme podporovať mladé talenty, chceme zvýšiť konkurencieschopnosť a atraktivitu slovenského futbalu na slovenskej a tiež na medzinárodnej scéne."



Úvodné kolo jarnej časti druhej najvyššej slovenskej súťaže je na programe už v piatok 1. marca, v ktorom FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa hostí FK Humenné a myjavský Spartak privíta na svojom štadióne tím FC Petržalka. Dva zápasy z každého kola budú môcť fanúšikovia sledovať v priamych prenosoch na TV JOJ, zvyšné zápasy budú k dispozícii formou livestreamov.