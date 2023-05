Druhé kolo play off NHL sa začne v noci na stredu v Toronte a Dallase

program 2. kola play off NHL /časy sú v SELČ/



streda 3. mája



semifinále Východnej konferencie - 1. zápas:



1.00 Toronto - Florida



semifinále Západnej konferencie - 1. zápas:



3.30 Dallas - Seattle







štvrtok 4. mája



semifinále Východnej konferencie - 1. zápas:



01.00 Carolina - New Jersey



semifinále Západnej konferencie - 1. zápas:



03.30 Vegas - Edmonton







piatok 5. mája



semifinále Východnej konferencie - 2. zápas:



1.00 Toronto - Florida



semifinále Západnej konferencie - 2. zápas:



3.30 Dallas - Seattle







sobota 6. mája



semifinále Východnej konferencie - 2. zápas:



Carolina - New Jersey



semifinále Západnej konferencie - 2. zápas:



Vegas - Edmonton



/časy upresnia neskôr/

New York 2. mája (TASR) - Zápasmi Toronto - Florida a Dallas - Seattle odštartuje v noci na stredu druhé kolo play off zámorskej hokejovej NHL. O deň neskôr vstúpia do semifinále Východnej konferencie hráči New Jersey so slovenským útočníkom Tomášom Tatarom, Devils sa predstavia na ľade Caroliny. Vo štvrtok sa hrá aj prvý duel série Západnej konferencie Vegas - Edmonton. Vedenie profiligy zatiaľ zverejnilo program len úvodných dvoch zápasov všetkých štyroch sérií semifinále konferencií.Tatar je zatiaľ jediný slovenský zástupca, ktorý pokračuje v bojoch o Stanleyho pohár. Na farme New Jersey je ešte jeho krajan Šimon Nemec a v prípade vyradenia Uticy v play off AHL by sa mohol 19-ročný pripojiť k prvému tímu. Za Texas Stars, farmársky tím Dallasu, hrá útočník Marián Studenič.Vedenie NHL takisto oznámilo, že od utorka začne oznamovať mená finalistov na výročné individuálne ocenenia. Trofeje hráčom odovzdajú 26. júna na slávnostnom galavečere v Nashville.