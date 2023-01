Druhú etapu na Tour Down Under vyhral Dennis, Svrček finišoval 83.

2. etapa TDU (Brighton-Victor Harbor 155 km):



1. Rohan Dennis (Aus./Jumbo-Visma) 4:00:40, 2. Jay Vine (Aus./UAE Team Emirates), 3. Mauro Schmid (Švaj./Soudal Quick-Step) obaja +2 s .... 83. Martin SVRČEK (SR/Soudal Quick-Step) +2,13 s







celkové poradie:



1. Denis 7:44:41 h, 2. Vine +2 s, 3. Magnus Sheffield (USA/INEOS Grenadiers) +12 .... 88. SVRČEK +2:55 m

Victor Harbor 19. januára (TASR) - Austrálsky cyklista Rohan Dennis triumfoval v 2. etape pretekov Tour Down Under a dostal sa aj na čelo celkového poradia. Jazdec tímu Jumbo – Visma mal najviac síl v záverečnom úniku, do ktorého sa dostali štyria pretekári 20 kilometrov pred cieľom. Slovák Martin Svrček finišoval na 83. mieste so stratou 2:13 minúty na víťaza etapy.Druhá etapa štartovala v meste Brighton a končila vo Victor Harbor. Merala 155 kilometrov, pričom pretekári počas nich museli prekonať 2400 výškových metrov. Tretia etapa je na programe v noci na piatok a meria 117 kilometrov. Cyklisti v nej odštartujú z Norwoodu, cieľ je v Campbelltowne.