Druhý Dortmund, tretie Lipsko aj štvrtý Leverkusen v 5. kole uspeli

Armindo Sieb z Mainzu v strede vpredu a Ramy Bensebaini z Dortmundu na zemi bojujú o loptu počas zápasu nemeckej Bundesligy medzi FSV Mainz 05 a Borussiou Dortmund v Mainzi v Nemecku v sobotu 27. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Druhý Dortmund zvíťazil v Mainzi 2:0, na konte má trinásť bodov a na vedúci Bayern stráca dva.

Autor TASR
Berlín 27. septembra (TASR) - Futbalisti Bayeru Leverkusen zvíťazili v sobotňajšom zápase 5. kola nemeckej Bundesligy na ihrisku FC St. Pauli 2:1 a posunuli sa na štvrté miesto tabuľky. Druhý Dortmund zvíťazil v Mainzi 2:0, na konte má trinásť bodov a na vedúci Bayern stráca dva. Na treťom mieste je dvanásťbodové Lipsko, ktoré zvíťazilo vo Wolfsburgu 1:0. Za domácich nenastúpil Denis Vavro, ktorý stále laboruje so zranením.

5. kolo Bundesligy:

VfL Wolfsburg - RB Lipsko 0:1 (0:1)
Gól: 8. Bakayoko

FC St. Pauli - Bayer Leverkusen 1:2 (1:1)
Góly: 32. Wahl - 25. Tapsoba, 58. Poku

FSV Mainz - Borussia Dortmund 0:2 (0:2)
Góly: 27. Svensson, 40. Adeyemi, ČK: 67. Zentner (Mainz)

1. FC Heidenheim - FC Augsburg 2:1 (0:0)
Góly: 47. Kaufmann, 54. Conteh - 90.+8 Tietz
