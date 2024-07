Druhý muž histórie trojskoku Taylor ukončil kariéru

Gainesville 21. júla (TASR) - Americký trojskokan Christian Taylor oficiálne ukončil kariéru. Dvojnásobný olympijský šampión a druhý muž historických tabuliek si naposledy zasúťažil na mítingu v americkom meste Gainesville, kde obsadil 5. miesto (16,14 m).



Tridsaťštyriročný Taylor skočil najďalej 18,21 a to na na MS v Pekingu v roku 2015. Lepší výkon má na konte iba svetový rekordér Brit Jonathan Edwards 18,29. Prvýkrát na seba Taylor upozornil, keď triumfoval na MS do 18 rokov v Ostrave. Prvý titul majstra sveta medzi dospelými získal už ako 21-ročný v kórejskom Tägu, celkovo má zo svetových šampionátov štyri najcennejšie kovy. Olympijské zlato vybojoval v Londýne i Riu. Jeho sen o hetriku pod piatimi kruhmi sa rozplynul, keď si pred Tokiom roztrhol achilovku. Po zotavení sa už nedokázal dostať do vrcholnej formy. "Usiloval som sa byť najlepším atlétom, ako sa len dalo. Chcel som byť iba dobrým človekom a vzor pre ostatných. Nemôžem si priať lepšiu kariéru, akú som mal," rozlúčil sa Američan podľa serveru Svetovej atletiky.



Taylor sa oženil s rakúskou atlétkou Beate Schrottovou a aj preto ho bolo často vidno na podujatiach v strednej Európe. Zapísal sa aj do listiny víťazov mítingu PTS, v roku 2019 triumfoval v Šamoríne.