Druhý zjazd v Cortine korisťou Štuhecovej, Goggiová spadla

výsledky sobotného zjazdu SP žien v Cortine d'Ampezzo:



1. Ilka Štuhecová (Slovin.) 1:04,73 min., 2. Kajsa Vickhoffová Lieová (Nór.) +0,26 s, 3. Elena Curtoniová (Tal.) +0,34, 4. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) a Ragnhild Mowinckelová (Nór) obe +0,35, 6. Priska Nuferová (Švaj.) +0,37, 7. Mikaela Shiffrinová (USA) +0,39, 8. Stephanie Venierová (Rak.) +0,44, 9. Mirjam Puchnerová (obe Rak.) +0,50, 10. Michelle Gisinová (Švaj.) a Breezy Johnsonová (USA) obe +0,64



celkové poradie SP (po 23 z 39 súťaží): 1. Shiffrinová 1281 b., 2. Petra VLHOVÁ (SR) 796, 3. Gutová-Behramiová 731, 4. Federica Brignoneová (Tal.) 572, 5. Goggiová 570, 6. Wendy Holdenerová (Švaj.) 569



poradie v zjazde (6 z 9): 1. Goggiová 480, 2. Štuhecová 372, 3. Curtoniová 278, 4. Corinne Suterová (Švaj.) 218, 5. Weidleová 203, 6. Nina Ortliebová (Rak.) 196

Cortina d'Ampezzo 21. januára (TASR) - Slovinská lyžiarka Ilka Štuhecová vyhrala druhý z dvojice zjazdov Svetového pohára v Cortine d'Ampezzo. V talianskom stredisku zvíťazila v sobotu s náskokom 26 stotín sekundy pred Nórkou Kajsou Vickhoffovou Lieovou a slávila prvý triumf v prestížnom seriáli po vyše štyroch rokoch. Tretie miesto obsadila na skrátenej trati domáca Elena Curtoniová (+0,34 s). Víťazka piatkového zjazdu a líderka priebežného poradia disciplíny Sofia Goggiová po páde preteky nedokončila.Štuhecová sa tešila z jubilejného desiateho prvenstva vo SP, z toho šiesteho v kráľovskej alpskej disciplíne. Tridsaťdvaročná Slovinka sa na víťazstvo načakala, predtým naposledy triumfovala v decembri 2018, keď vyhrala zjazd a super-G vo Val Gardene. Líderka SP Mikaela Shiffrinová skončila na siedmom mieste (+0,39). Američanka tak naďalej čaká na 83. víťazstvo v prestížnom seriáli, ktorým by sa osamostatnila od krajanky Lindsey Vonnovej na čele historického poradia žien. Shiffrinová vedie celkové poradie s náskokom 485 bodov pred Slovenkou Petrou Vlhovou, ktorá preteky v Cortine vynechala.V porovnaní s prvým zjazdom organizátori trať skrátili, keďže v hornej časti panoval silný vietor. Štart presunuli až pod skok medzi skalami a zjazdárky dosahovali o pol minúty kratšie časy. V súťaži sa nepredstavila olympijská šampiónka z Pekingu Corinne Suterová, Švajčiarka doplatila na zranenie z piatka. Preteky museli na niekoľko minút prerušiť po páde Rakúšanky Niny Ortliebovej so štartovým číslom 7, ktorá skončila v ochranných sieťach. Dokázala však sama zísť do cieľa, kde jej lekári diagnostikovali ľahší otras mozgu. Domáca favoritka Goggiová, ktorá štartovala hneď po nej, tak musela dlhý čas čakať v búdke. Po prerušení odštartovala víťazka štyroch tohtosezónnych zjazdov agresívne, opäť predvádzala typickú riskantnú jazdu, na medzičasoch bola v zelených číslach a útočila na triumf. V cieľovej pasáži ju však vyhodilo na terénnej vlne a nasledoval pád, Talianka sa našťastie bez viditeľných zranení zdvihla a zlyžovala do cieľa. Vypadnutie najväčšej favoritky dokonale využila Štuhecová, ktorá predviedla na zjazdovke Olympia delle Tofane precíznu jazdu bez zaváhaní. Stratu na vedúcu ženu priebežného poradia disciplíny Goggiovú znížila na rozdiel 118 bodov.Víkend v Dolomitoch zakončí nedeľné super-G (11.30 h). Vlhová v Cortine neštartuje, najbližšie sa predstaví v utorok a stredu v dvoch obrovských slalomoch v Kronplatzi.