< sekcia Šport
Druhý zjazd v St. Moritzi pre Nemku Aicherovú, Vonnová druhá
Štyridsaťjedenročná veteránka Vonnová potvrdila, že vo svojej druhej sezóne po šesťročnej absencii na svahoch má výbornú fyzickú formu.
Autor TASR
St. Moritz 13. decembra (TASR) - Nemecká lyžiarka Emma Aicherová sa stala víťazkou druhého zjazdu vo švajčiarskom St. Moritzi a pripísala si tretie prvenstvo vo Svetovom pohári v kariére. Američanka Lindsey Vonnová v sobotu nadviazala na svoj piatkový triumf druhým miestom so stratou 24 stotín sekundy a udržala si červený dres pre líderku disciplíny. Tretia skončila s mankom +0,29 Talianka Sofia Goggiová.
Aicherová bola v piatkovom prvom zjazde piata, k víťazstvu sa tentoraz prepracovala so štartovým číslom 12. Predviedla technicky kvalitnú jazdu a udržala si vysokú rýchlosť do spodnej časti trate, kde na súperky získala najväčší náskok. Zaznamenala tak druhý triumf v kariére v zjazde, prvý prišiel tento rok v marci v Kvitfjelli. Jej tretie víťazstvo v SP je zo super-G a vybojovala ho taktiež v marci v La Thuile. Nemka ukázala v úvode tejto sezóny svoju všestrannosť, keď jej prvé pódiové umiestnenie prišlo v slalome v Levi, obsadila v ňom 3. priečku.
Štyridsaťjedenročná veteránka Vonnová potvrdila, že vo svojej druhej sezóne po šesťročnej absencii na svahoch má výbornú fyzickú formu. Na svoj 84. triumf v kariére nedosiahla najmä pre dve menšie chyby v hornej časti trate, po ktorých neudržala ideálnu stopu. Goggiová zariadila prvé tohtoročné pódium v kategórii žien pre hostiteľa nadchádzajúcich olympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
