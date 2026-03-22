Nedela 22. marec 2026
Druhým finalistom sa stala Spišská Nová Ves, bronz pre Partizánske

Ilustračné foto. Foto: TASR - Oliver Ondráš

Spišiačky zvíťazili v nedeľu v dramatickom štvrtom semifinálovom dueli na pôde Partizánskeho 5:4 po predĺžení a v celej sérii triumfovali 3:1 na zápasy.

Partizánske 22. marca (TASR) - Súperkami florbalistiek Pruského vo finále play off Hyundai Extraligy žien budú hráčky Spišskej Novej Vsi. Spišiačky zvíťazili v nedeľu v dramatickom štvrtom semifinálovom dueli na pôde Partizánskeho 5:4 po predĺžení a v celej sérii triumfovali 3:1 na zápasy. Partizánske tak získalo bronzové medaily, vlaňajšie šampiónky z Kysuckého Nového Mesta obsadili štvrté miesto.



Hyundai extraliga žien – 4. zápas semifinále:

FBK Harvard Partizánske – ŠK FbK Kométa Spišská Nová Ves 4:5 pp (1:3, 2:1, 1:0 - 0:1)

Góly: 3. Mrázová, 32. Gabrielová (Vršková), 38. Mrázová, 57. Mrázová (Dobošová) – 2. Hrabovská (Tallová), 8. Cupráková (Grossová), 15. Talpašová (Hrabovská), 39. Hrabovská (Točeková), 61. Grossová (Talpašová)

/konečný stav série: 1:3, Spišská Nová Ves postúpila do finále/
Neprehliadnite

Vo veku 86 rokov zomrela hviezda akčných filmov Chuck Norris

HRABKO: Zvýšenie volebného kvóra je len vypustený balónik, je nereálne

OTESTUJTE SA: Uhádnete hit podľa jednej vety?

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Udrží si marec slnečné počasie až do konca?