Druhým finalistom sa stala Spišská Nová Ves, bronz pre Partizánske
Spišiačky zvíťazili v nedeľu v dramatickom štvrtom semifinálovom dueli na pôde Partizánskeho 5:4 po predĺžení a v celej sérii triumfovali 3:1 na zápasy.
Partizánske 22. marca (TASR) - Súperkami florbalistiek Pruského vo finále play off Hyundai Extraligy žien budú hráčky Spišskej Novej Vsi. Spišiačky zvíťazili v nedeľu v dramatickom štvrtom semifinálovom dueli na pôde Partizánskeho 5:4 po predĺžení a v celej sérii triumfovali 3:1 na zápasy. Partizánske tak získalo bronzové medaily, vlaňajšie šampiónky z Kysuckého Nového Mesta obsadili štvrté miesto.
Hyundai extraliga žien – 4. zápas semifinále:
FBK Harvard Partizánske – ŠK FbK Kométa Spišská Nová Ves 4:5 pp (1:3, 2:1, 1:0 - 0:1)
Góly: 3. Mrázová, 32. Gabrielová (Vršková), 38. Mrázová, 57. Mrázová (Dobošová) – 2. Hrabovská (Tallová), 8. Cupráková (Grossová), 15. Talpašová (Hrabovská), 39. Hrabovská (Točeková), 61. Grossová (Talpašová)
/konečný stav série: 1:3, Spišská Nová Ves postúpila do finále/
