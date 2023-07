Druhým finalistom Wimbledonu je Alcaraz. Zmeria si sily s Djokovičom

Novak Djokovič po úspešnom zápase. Foto: TASR/AP

muži - dvojhra - semifinále:



Novak Djokovič (Srb.-2) - Jannik Sinner (Tal.-8) 6:3, 6:4, 7:6 (4),

Carlos Alcaraz (Šp.-1) - Daniil Medvedev (Rus.-3) 6:3, 6:3, 6:3



Londýn 14. júla (TASR) - Vo finále mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone sa stretnú najvyššie nasadení hráči Španiel Carlos Alcaraz a Srb Novak Djokovič. Alcaraz zdolal v druhom piatkovom semifinálovom súboji ruského tenistu Daniila Medvedeva 6:3, 6:3, 6:3. Djokovič si predtým poradil s Talianom Jannickom Sinnerom takisto v troch setoch 6:3, 6:4, 7:6 (4).Pre 20-ročného Alcaraza pôjde po vlaňajšom triumfe na US Open o druhé grandslamové finále v kariére. Líder svetového rebríčka a najvyššie nasadený hráč má s Djokovičom zatiaľ vyrovnanú bilanciu 1:1.V úvode duelu medzi Alcarazom a tretím nasadeným Medvedevom si obaja hráči držali svoj servis. Až do ôsmeho gemu si ani jeden z nich nevytvoril brejkbal. Ako prvý sa k nemu za stavu 4:3 dopracoval Alcaraz, súperovi odskočil na 5:3 a následnou čistou hrou v deviatom geme ukončil prvé dejstvo. Alcaraz odvrátil v druhom geme druhého setu brejkbal a v následnom geme vzal súperovi podanie. Postupne mu odskočil na 5:3 a deviaty gem ukončil pri podaní súpera ďalším brejkom. Medvedev neudržal svoj servis ani v úvode tretieho setu, v ktorom rýchlo prehrával 0:3. Od stavu 3:1 pre Alcaraza videli diváci štyri brejky za sebou. Za stavu 5:3 sa Španiel dostal k prvému mečbalu, ktorý premenil po jednej z najkrajších výmen v zápase.uviedol Alcaraz v prvom pozápasovom rozhovore.Jeho finálovým súperom bude Djokovič, druhý nasadený obhajca wimbledonského titulu zdolal Taliana Sinnera rovnako v troch setoch. V nedeľu o 15.00 SELČ ho čaká deviate wimbledonské finále v kariére a piate za sebou. Bude to jeho rekordné 35. singlové finále na turnajoch veľkej štvorky. Doteraz na nich dosiahol 23 triumfov. V ôsmich súbojoch o prvenstvo na tráve All England Clubu doteraz prehral iba raz - v roku 2013 s domácim Britom Andym Murrayom.Djokovič zvíťazil aj vo štvrtom vzájomnom zápase so Skinnerom, ôsmemu nasadenému hráčovi nedovolil odplatu za vlaňajšiu wimbledonskú prehru vo štvrťfinále.poznamenal Djokovič bezprostredne po stretnutí.Srbovi vyšiel vstup do zápasu, keď po troch gemoch viedol 3:0. Po úspešnom Djokovičovom brejku v druhom geme si obaja hráči podržali podania a Srb zužitkoval už prvý setbal. Ani v druhom dejstve sa Sinnerovi nepodarilo brejknúť súpera, ktorý získal súperove podanie v tretej hre, náskok 2:1 následne potvrdil na svojom servise a dotiahol set do víťazného konca. V dramatickom treťom sete si obaja postrážili svoje podania. Sinner mal za stavu 5:4 dva setbaly, ale nevyužil ich. Djokovič dokázal vyrovnať a hoci v tajbrejku prehrával 0:2 aj 1:3, napokon ho získal pre seba, keď premenil hneď prvý mečbal.