Drummond po odchode z Clevelandu posilní Lakers

Los Angeles 29. marca (TASR) - Úradujúci šampióni basketbalovej NBA Los Angeles Lakers sa posilnili o pivota Andreho Drummonda. Do tímu prichádza z Clevelandu Cavaliers, kde sa dohodol na ukončení kontraktu.



Drummond bol osem rokov základným kameňom zostavy Detroitu Pistons, do Clevelandu prišiel pred rokom. Tam však stratil miesto v zostave po príchode Jarretta Allena z Brooklynu, ten sa dostal do mužstva ako súčasť výmeny viacerých klubov, ktorú inicioval James Harden. Cavaliers následne nedokázali dvojnásobného účastníka Zápasu hviezd vymeniť, a tak sa s ním dohodli na vykúpení zo zmluvy.



"Sme nadšení. Je to jeden z najlepších pivotov v lige. Každý súperov obranca si na neho musí dávať pozor, čo uvoľní priestor pre LeBrona Jamesa, Anthonyho Davisa a našich rozohrávačov. Môže dominovať na oboch stranách ihriska," potešil sa z príchodu 27-ročného "obra" tréner Frank Vogel podľa AP.