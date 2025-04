Drury zostane generálnym manažérom NY Rangers

New York 24. apríla (TASR) - Chris Drury zostane generálnym manažérom New Yorku Rangers. S klubom zámorskej hokejovej NHL podpísal nový viacročný kontrakt. Informoval o tom portál tsn.ca. „Jazdci" prvýkrát od roku 2020 nepostúpili do play off. Vlani však získali Prezidentskú trofej pre najlepší tím základnej časti a prebojovali sa do finále Východnej konferencie.



„Teší ma, že Chris bude naďalej dohliadať na hokejové operácie v Rangers v úlohe generálneho manažéra a prezidenta klubu. Počas štyroch sezón pôsobenia v našich štruktúrach ukázal, že má vášeň pre Rangers a zdobí ho príkladná pracovná etika. Sme sklamaní, že nebudeme môcť v tejto sezóne bojovať o Stanleyho pohár. Verím však, že pod vedením Chrisa dosiahneme v blízkej budúcnosti úspechy," uviedol James Dolan, prevádzkový riaditeľ a šéf športovej exekutívy Madison Square Garden.



Drury sa teší na nové výzvy. „Je to pre mňa česť predĺžiť kontrakt s klubom, ktorému som odmalička fandil. Už pred štyrmi rokmi po svojom nástupe do funkcie som povedal, že v hokeji nie je výnimočnejšia organizácia, akou sú Rangers. Verím, že sa nám podarí splniť naše ciele,“ povedal Drury, ktorý odohral v profilige 892 zápasov. Na konto si pripísal 255 gólov a celkovo zaznamenal 615 bodov. Okrem NY Rangers pôsobil aj v Colorade Avalanche, Calgary Flames a Buffale Sabres. V roku 2001 pomohol Coloradu získať Stanley Cup.