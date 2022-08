Držiteľ Zlatej lopty z roku 2003 Pavel Nedvěd oslavuje 50. narodeniny

Na snímke viceprezident Juventusu Turín Pavel Nedvěd. Foto: TASR/AP

Český futbalista Pavel Nedvěd, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Praha 29. augusta (TASR) - Jeden z najznámejších českých futbalistov Pavel Nedvěd oslávi v utorok 30. augusta 50. narodeniny. Bývalá opora Juventusu Turín, českej reprezentácie a súčasný viceprezident "starej dámy" sa môže pýšiť aj titulom držiteľ Zlatej lopty z roku 2003.Vicemajster Európy z roku 1996 si prevzal Zlatú loptu ako druhý Čech v histórii, pred ním sa to podarilo aj Josefovi Masopustovi, ktorý získal ocenenie v roku 1962. Súčasný viceprezident Juventusu Turín bol okrem toho šesťkrát vyhlásený za najlepšieho českého futbalistu v ankete Zlatý míč (1998, 2000, 2001, 2003, 2004, 2009). V roku 2015 udelil český prezident Miloš Zeman Nedvědovi štátne vyznamenanie - Medailu za zásluhy. O rok neskôr ho uviedli do Siene slávy českého futbalu a k prvému výročiu tejto udalosti vyrazila Česká mincovňa v Jablonci nad Nisou pamätnú mincu s jeho podobizňou.Pavel Nedvěd sa narodil 30. augusta 1972 v Chebe. Vyrastal, dospieval a prvé futbalové kroky urobil v neďalekej obci Skalná. Za miestny klub symbolicky nastúpil v jednom stretnutí v roku 2018 po boku svojho syna Pavla. V roku 1985 sa presunul do RH Cheb, kde strávil jednu sezónu. Následne odišiel do Plzne, kde futbalovo dospel pod vedením legendárneho mládežníckeho trénera Josefa Žaloudka. Základnú vojenskú službu absolvoval v armádnom klube Dukla Praha a v roku 1992 prestúpil do AC Sparta Praha. S ňou získal v sezóne 1992/1993 československý titul a v ročníkoch 1993/94 a 1994/95 aj titul v najvyššej českej lige.Pre mladého sparťanského stredopoliara prišiel zlom v roku 1996. Na majstrovstvách Európy v Anglicku bol súčasťou českej reprezentácie, ktorá skončila na striebornej priečke, keď vo finále prehrala s Nemeckom 1:2. Nedvěd svojou hrou zaujal popredné európske kluby a už v lete toho roku sa upísal Laziu Rím, ktorý v tom čase viedol tréner českého pôvodu Zdeněk Zeman.V talianskom tíme sa zakrátko stal oporou a v hlavnom meste strávil nasledujúcich päť rokov. V sezóne 1998/99 triumfoval v záverečnom ročníku Pohára víťazov pohárov (PVP), keď vo finále proti španielskemu Realu Mallorca strelil víťazný gól na 2:1. Po víťazstve Lazia nad anglickým Manchestrom United sa v roku 1999 tešil aj zo zisku Superpohára UEFA a v nasledujúcom ročníku získal aj titul v najvyššej talianskej futbalovej súťaži - Serii A. Dvakrát (1998, 2000) vyhral s Laziom taliansky Superpohár.V roku 2001 prestúpil do Juventusu Turín, kde mal nahradiť Francúza Zinedina Zidana, ktorý odišiel do Realu Madrid. Neľahkej úlohy sa Nedvěd zhostil výborne a zakrátko sa stal hlavnou oporou "Starej dámy". S Juventusom vyhral dvakrát po sebe Seriu A a taliansky Superpohár (2002, 2003). V roku 2003 bojoval o titul v Lige majstrov, ale vo finálovom derby proti AC Miláno si nezahral pre žlté karty z predchádzajúcich zápasov. Juventus napokon podľahol súperovi v jedenástkovom rozstrele (2:3) po bezgólovej remíze v riadnom hracom čase a predĺžení.Nedvěd, známy aj pod prezývkami Duracell, Grande Paolo či Canon patril taktiež k dlhoročným oporám českej reprezentácie, za ktorú odohral 91 zápasov a strelil 18 gólov. Okrem spomínaných ME sa predstavil v národnom drese na majstrovstvách Európy v Holandsku a Belgicku (2000) a aj v roku 2004 v Portugalsku, kde ako kapitán priviedol český tím do semifinále. Hral taktiež na MS 2006, po ktorých ukončil reprezentačnú kariéru.V Juventuse pôsobil do roku 2009, keď oznámil koniec aktívnej futbalovej kariéry. Hlavné mesto severozápadného talianskeho regiónu Piemont neopustil. Zostal verný aj Juventusu, kde od 23. októbra 2015 zastáva post viceprezidenta turínskeho veľkoklubu.