Dubaj chce mať tím v basketbalovej Eurolige

Dubaj 13. októbra (TASR) - Basketbaloví funkcionári zo Spojených arabských emirátov by chceli mať tím v Eurolige. Hrať by mohol v modernej Emirates aréne v Dubaji, ktorá hostila tento mesiac aj prípravný duel tímov NBA Milwaukee - Atlanta.



Podľa výkonného riaditeľa súťaže Marshalla Glickmana sa Euroliga myšlienke nebráni, jej realizácia je však ešte vzdialená. "Sme nadšení z možnej expanzie do SAE. Je však príliš skoro hovoriť o detailoch," povedal podľa eurohoops.net.