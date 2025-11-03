< sekcia Šport
Dubnica deklasovala Detvu, Bratislava si poradila s Trnavou
Dubnica deklasovala Detvu 7:1 a po troch prehrách v rade dokázala zvíťaziť.
Autor TASR
Bratislava 2. novembra (TASR) - Líder Tipos Slovenskej hokejovej ligy HK Tam Levice ukončil v 16. kole svoju víťaznú sériu, keď prehral na ľade Žiaru nad Hronom 4:6. Konkurenti využili jeho zaváhanie, Humenné si poradilo so Skalicou 6:4 a Martin uspel nad Považskou Bystricou tiež 6:4. Nové Zámky dokázali po dvoch prehrách za sebou naplno bodovať, nad Topoľčanmi triumfovali 8:4.
Dubnica deklasovala Detvu 7:1 a po troch prehrách v rade dokázala zvíťaziť. Čakanie na úspech ukončili aj hráči TEBS Bratislava, keď si poradili s Trnavou 4:1.
Tipos SBL - 16. kolo:
HC Nové Zámky - HC MUŠLA Topoľčany 8:4 (2:1, 3:2, 3:1)
Góly: 4. Hazala (Olson, Čajkovič), 12. Molnár (Korím, Čajkovič), 28. White (Paul, Czuczor), 31. White (Paul, Šuty), 35. Štrauch (Čajkovič, Molnár), 43. Čajkovič (Štrauch, Korím), 59. Kodhaj, 60. Šutý (Molnár) – 7. Hečko (Bajzík, Hurtaj), 34. Lušňák (Matej), 40. Ožvald (Lušňák), 55. Pupák (Bečka, Lušňák). Rozhodcovia: Adamec, Rojík – Haringa, Hanko, vylúčení: 6:7 na 2 min., presilovky: 4:1, oslabenia: 1:1, 386 divákov.
Nové Zámky: Dubek – Olson, Kalman, Korím, Čajkovič, Šuranyi, Vaverčák, Kohút – White, Czuczor, Paul – Štrauch, Šutý, Molnár – Šuty, Ďuriš, Kodhaj – Hazala, Sulík, Barilla
Topoľčany: Borák (35. Noskovič) – Sedlák, Pupák, Benko, Štefanka, Ejem, Sabo, Candrák – Lušňák, Bečka, Ožvald – Šišovský, Hurtaj, Piačka – Gergel, Janča, Matej – Bajzík, Hečko
hlasy po zápase /shl.hockeyslovakia.sk/:
Juraj Štefanka, tréner Nových Zámkov: „Dnes nás čakal šesťbodový zápas, čo sme si uvedomovali. Na našich hráčoch bolo vidieť chcenie, išli sme si za tým. V závere sme si duel trochu skomplikovali, ale dotiahli sme ho do víťazného konca. Tešíme sa nie len z víťazstva, ale aj z podpory z tribún.“
Tibor Višňovský, tréner Topoľčian: „Zápas sa pre nás nezačal dobre. Domáci nás dostávali pod tlak, z čoho pramenili aj góly, ktoré sme dostali. Hra sa postupne vyrovnala, najmä v druhej polovici druhej tretiny. Zlepšila sa naša hra, ale aj osobné súboje. A najmä sme strelili góly. Novozámčania však veľmi dobre reagovali a dali góly vtedy, keď potrebovali.“
HC 19 Humenné - HK Skalica 6:4 (0:1, 1:1, 5:2)
Góly: 37. Vaško (Toma, Pavúk), 44. Železkov (Pavúk, Šachvorostov), 45. Toma (Vs. Kurovskij, Sokoli), 53. Linet, 54. Zekucia (Žhelezkov), 57. Vaško (Žitný, Toma) – 20. Búlik (Jurák, Špirko), 34. Nemec (Jurík, Obdržálek), 42. Podolinský (Búlik), 59. Janík (Kuba, Jurák). Rozhodcovia: Korba, Smrek - Uličný, Riš, vylúčení: 4:2 na 2 min., presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0.
Humenné: Lackovič – Cibák, Zekucia, Pavúk, Jacko, Pulščák, Urban, Vl. Kurovskij – Žitný, Toma, Vaško – Šachvorostov, Železkov, Borov – Ragan, Linet, Vs. Kurovskij – Sokoli, Frič, Synák
Skalica: Pončák – Filip, Kubíček, Janík, Polák, Škápik, Frídel, Hudec, Dudáš – Jurík, Nemec, Obdržálek – Kuba, Špirko, Jurák – Podolinský, Búlik, Sachkov – Duban, Fungáč, Šátek
hlasy po zápase:
Marcel Šimurda, asistent trénera Humenného: „V prvej tretine hral súper organizovane a disciplinovane. Gólom do šatne sa ujal vedenia. Takýto plán sme rozhodne nemali. V konečnom dôsledku viedli Skaličania aj v tretej tretine o dva góly a dôležité bolo, že sme sa nezlomili. Začali sme nahadzovať puky od modrej čiary a konečne nám začali padať aj do brány. Nie lietať vedľa, ako doposiaľ v mnohých zápasoch. Veľká vďaka chlapcom, otočili sme z 1:3 na 6:3, čo sa fanúšikom muselo páčiť.“
Juraj Jurík st., tréner Skalice: „Zápas mal dobrú úroveň a musel sa divákom páčiť. Vychádzajúc z priebehu duelu je výsledok pre nás sklamaním. Viedli sme aj o dva góly v tretej tretine, ale dopadlo to – ako dopadlo. Treba povedať, že domáci nás stále tlačili a držali sa stále svojho herného plánu. Nám postupne dochádzali sily. Začali sme inkasovať, už bolo len otázkou, či to zastavíme. Nestalo sa.“
HK Žiar nad Hronom - HK TAM Levice 6:4 (2:2, 3:2, 1:0)
Góly: 3. Zubák, 16. Uski (Jakúbek, Dosek), 28. Kylnar (Suľovský, Sládok), 33. Hraško (Brumerčík, Rajčan), 37. Hraško (Jakúbek, Mikula), 57. Magdolen (Jakúbek, Mikula) – 9. Rais (Bartakovics, Slovák), 18. Vaňo (Kupka, Sobotka), 24. Rais (Bartakovics, Slovák), 26. Chlepčok (Slovák, Bartakovics). Rozhodcovia: Valach, Lauff - Beniač, Moravčík, vylúčení: 5:6 na 2 min., navyše Zubák - Bajza, Rais obaja 2+10 min za nešportové správanie, presilovky: 3:3, oslabenia: 0:0, 1308 divákov.
Žiar nad Hronom: Trenčan – Hraško, Dosek, Sládok, Zubák, Kuboš, Fecko, Rajnoha – Ďaloga, Uski, Mikula – Stupka, Babeliak, Magdolen – Jakúbek, Kylnár, Suľovský – Rajčan, Brumerčík, Čulík, Lopušan
Levice: Maťovčík – Pánik, Rais, Valent, Pač, Meszároš, Bajza, Carlson, Hlinka – Chlepčok, Slovák, Alapuranen – Králik, Svitana, Bartakovics – Vaňo, Král, Sobotka – Gellen, Kupka, Ozimák
hlasy po zápase:
Jerguš Bača, tréner Žiaru nad Hronom: „Bol to vyrovnaný zápas. Súper bol viac než dobrý, pretože neprehral šesť zápasov za sebou a mal šnúru víťazstiev. Chceli sme sa na nich pripraviť, čo sa nám aj podarilo. Na začiatku druhej tretiny sme ich dvoma zbytočnými vylúčeniami dostali na koňa, keď sa dostali do dvojgólového vedenia. Ale ešte do prestávky sme to otočili, čo bol základ nášho úspechu a v tretej tretine sme si to umnou hrou ustrážili.”
Jakub Ručkay, tréner Levíc: „Každá prehra nás mrzí, ale musí nás aj posunúť nejakým smerom. Keď sa vyjadrím priamo k zápasu. Prvá tretina bola celkom fajn, ale potom tú druhú sme sa nechali vtiahnuť do hry súpera, venovali sme sa kadečomu inému ako tomu, čomu sme sa mali venovať. Nechali sme sa vyprovokovať, súper to strhol na svoju stranu. Hlavný problém bol dnes, že sme neboli trpezliví a nehrali sme si svoju hru.“
HK ‘95 Považská Bystrica - MHA Martin 4:6 (0:1, 1:1, 3:4)
Góly: 26. Urbánek (J. Zlocha, Omelka), 43. J. Zlocha (Nahálka, Urbánek), 46. Urbánek (Nahálka, Omelka), 57. J. Zlocha (Ďurkech, Beták) – 18. Paulíny (Fafrák, Ligas), 35. Paulíny (Pacalaj), 47. Melcher (Vybiral, Bakala), 49. Paulíny (Gracák, Fafrák), 59. Vybiral (Fafrák, Barto), 60. Fafrák (Barto, Paulíny). Rozhodcovia: Valo, Bachúrik - Junek, Tvrdoň, vylúčení: 2:6 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:1, 689 divákov.
Považská Bystrica: Kaľavský – Omelka, Nahálka, L. Ďurkech, A. Zlocha, J. Ďurkech, Rajnoha, Putala, Nikmon – Rehák, J. Zlocha, Urbánek – Tománek, Ferenyi, Beták – Zemko, Rufati, Kubala – P. Ligas, Rojko, Belic
Martin: Bernát – Pacalaj, Burzík, Gracák, Jakubík, B. Ligas, Bakala, Poláček, Štípala – Paulíny, Barto, Fafrák – Vybiral, Fujerík, Melcher – Rešetár, Babka, Siakeľ – Pekarčík, Fúčela, Tomaník
hlasy po zápase:
Peter Kopecký, tréner Považskej Bystrice: „Prvé dve tretiny boli z taktického hľadiska z oboch strán veľmi disciplinované. V záverečnej časti začali padať góly a z nášho pohľadu sme bohužiaľ dostali o jeden presný zásah naviac. Dostávali sme však góly zo slotu, čo by sa nemalo opakovať. Musíme si to pozrieť a popracovať na tom počas repre pauzy. Ďakujem divákom, že nás dnes opäť počas celého zápasu povzbudzovali.“
Martin Hrnčár, tréner Martina: „Prvá tretina a najmä prvých 12 minút bolo pre nás veľmi ťažkých. Považská v nich bola výborná korčuliarsky a technicky. Zároveň mala aj silovo výrazne navrch, no ustáli sme to. V druhej časti sme už boli výrazne aktívnejší, pomohla nám vzdialenejšia striedačka, vedeli sme dobre prestriedať, vytvorili sme si tlak a dali sme tam pekný gól. Záverečné dejstvo bolo ako na hojdačke. Riešili sme tam zbytočné veci, ako napríklad vyhodenie puku za dve minúty. Špeciálne formácie však hrali fantasticky a v oslabovke sme dnes dokonca dali gól. Brankár Bernát opäť zachytal výborne, no sú tam situácie, v ktorých mu musia viac pomôcť obrancovia. Dnes nám to vyšlo a sme radi za víťazstvo z vonku.”
TSS GROUP Dubnica - HK Detva 7:1 (2:0, 3:0, 2:1)
Góly: 12. Hovorka (Pangelov-Juldašev, Tybor), 17. Feranec (Sabadka, Jaroška), 22. Jaroška (Chatrnúch, Ďuriš), 26. Vaňo (Hovorka, Pangelov-Juldašev), 39. Chatrnúch (Legalin), 51. Tybor (Legalin), 55. Vaňo (Sabadka, Feranec) – 49. Sarafalejev (Križan, Jasečko). Rozhodcovia: Staňo, Zelený - Ščurka, Ševčík, vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 285 divákov.
Dubnica: Kukučka – Pangelov-Juldašev, Hovorka, Chatrnúch, Jaroška, Nahalka, Fülöp – Legalin, Švec, Tybor – Pobežal, Ďuriš, Lachkovič – Sabadka, Vaňo, Feranec – Ružek, Beňačka, Janík
Detva: Gajan (22. Majerčík) – Petran, Jasečko, Kaštánek, Myšiak, Štec, Lörincz, Varga, Dobiš – Safaralejev, R. Šechný, Kalousek – Nauš, Jamrich, Surový – Hukel, Zöld, Ridzoň – Jedliček, Križan, J. Šechný
hlasy po zápase:
František Kučera, asistent trénera TSS GROUP Dubnica: „K zápasu sme od začiatku pristúpili veľmi sústredene. Do bodky sme plnili všetko, čo sme si povedali. Od korčuľovania, dôrazu pred súperovou bránou, častej streľby až po osobné súboje. To aj vyústilo v takýto výsledok. Konečne sme sa dokázali strelecky presadiť.“
Richard Šechný, hlavný tréner HK Detva: „Dnešný zápas nám vôbec nevyšiel. Boli sme slabí v osobných súbojoch i v korčuľovaní. Súper nás doslova rozobral. Našťastie je prestávka, budeme mať čas potrénovať a naladiť sa hádam aj na víťaznú vlnu.“
HC BIT markets TEBS Bratislava - HK Gladiators Trnava 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Góly: 4. Buc (Zahradník, Géci), 14. Géci (Luža, Buc), 30. Hamráček (Jakubík, Škultéty), 60. Géci (Jakubík, Hamráček) – 25. Hanula (Scheuer, Jobek). Rozhodcovia: Čahoj, Magušin - Olle, Šramaty, vylúčení: 1:2 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 60 divákov.
Bratislava: Vojvoda (Haronik) – Škultéty, Luža, Knižka, Fatul, Hauser, Černák, Innanmaa, Volkov – Habda, Jakubík, Hamráček – Géci, Buc, Zahradník – Včelka, Bodnár, Samadov – Lupták, Gron, Jendek
Trnava: Yildirim (32. - 36. Hollý) – Fügersy, Haborák, Kadirov, Filanovskij, Bottán, Scheuer, Kremnický – Brath, Antonov, Svitek – Hanula, Klapica, Michajlov – Bořuta, Jobek, Achberger – Fajnor
hlasy po zápase:
Rudolf Jendek, hlavný tréner HC BIT markets TEBS Bratislava: „Dnes sa nám vôbec nedarili veci, ktoré sme si povedali. Tým sme Trnavu držali pri živote. Chalanom ďakujem za bojovnosť a výborný výkon brankára Vojvodu.“
Roman Kukumberg, hlavný tréner HK Gladiators Trnava: „Dnes sme predviedli disciplinovaný výkon s nasadením. Žiaľ sa nám nepodarilo premeniť šance, ale predviedli sme výkon, na ktorom sa dá stavať do budúcna.“
