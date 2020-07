Dubnica si na Nitru verí, Digaňa:Psychická výhoda bude na našej strane

Hráči a realizačný tím FK Dubnica nad Váhom sa tešia z víťazstva v záverečnom 5. kole nadstavbovej časti 2. ligy zdolali MFK Dukla Banská Bystrica 4:1, 11. júla 2020 v Dubnici nad Váhom Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Dubnica nad Váhom 12. júla (TASR) - Futbalisti FK Dubnica nad Váhom sa môžu po deviatich rokoch vrátiť do najvyššej slovenskej súťaže. Účasť v baráži o postup do Fortuna ligy si vybojovali sobotňajším triumfom nad MFK Dukla Banská Bystrica 4:1 v priamom súboji o prvenstvo v druhej lige.Jedným gólom prispel k víťazstvu v záverečnom 5. kole nadstavby aj Marek Kuzma. Pred deviatimi rokmi zažil v Dubnici zostup a teraz jej môže pomôcť k návratu medzi elitu.povedal 32-ročný Kuzma, ktorého potešila aj vyše dvojtisícová divácka kulisa:Dubničania sa v baráži stretnú s posledným fortunaligovým mužstvom FC Nitra. Už v utorok 14. júla ho privítajú na domácom štadióne, odveta v Nitre je na programe o tri dni neskôr.vyhlásil ďalší z hrdinov duelu Tomáš Digaňa. Dvadsaťtriročný brankár podržal domácich viacerými zákrokmi a o čisté konto prišiel až v úplnom závere, keď už bolo o víťazovi rozhodnuté:O zaslúženom víťazstve v zápase i druholigovej tabuľke hovoril tiež dubnický tréner Peter Jakuš:Jakuš a ďalší členovia realizačného tímu majú len niekoľko dní, aby svojich zverencov pripravili na Nitru. Tá v poslednom kole FL zdolala AS Trenčín 3:0: