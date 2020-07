II. liga: Dubnica zdolala Banskú Bystricu a ide do baráže

FK Dubnica nad Váhom - MFK Dukla Banská Bystrica 4:1 (2:0)



Góly: 26. Štefánek (z 11 m), 45. Kuzma, 55. Čurik, 84. Janco - 90.+1 Dolný. Rozhodovali: Kružliak - Hancko, Pozor, ŽK: Pleva, Vaculík, Bilovský, Kuzma, Švec - Kupčík, Savič, Nosko, Vajda, Migaľa, 2050 divákov



Dubnica: Digaňa - Janček (83. Levai), Štefánek, Švec, Václav - Pleva (62. Bilovský) - Čurik, Jakúbek, Vaculík, Dávidík (78. Janco) - Kuzma



Banská Bystrica: Nôta - Kupčík (46. Vujoševič), Nosko, Prikryl, Savič (46. Vajda) - Migaľa, Tóth (61. Vaščák), Wilwéber - Starší, Lsksik (61. Dolný), Polievka

Konečná tabuľka skupiny o postup do FL:



1. FK Dubnica 20 14 4 2 45:22 46 - postup do baráže



------------------------------------------



2. MFK Banská Bystrica 20 14 3 3 52:23 45



3. MFK Skalica 20 12 3 5 32:19 39



4. FK Podbrezová 20 10 2 8 31:28 32



5. MŠK Žilina B 20 10 1 9 41:33 31



6. FK Poprad 20 10 0 10 26:29 30

Dubnica nad Váhom 11. júla (TASR) - Futbalisti FK Dubnica nad Váhom si zahrajú baráž o postup do Fortuna ligy. V sobotňajšom domácom stretnutí záverečného 5. kola nadstavbovej skupiny druhej ligy zdolali MFK Dukla Banská Bystrica 4:1 a súpera o bod predstihli na čele tabuľky. V baráži sa predstavia 14. a 17. júla (prvý zápas doma) proti poslednému mužstvu najvyššej súťaže, ktorým bude FC Nitra alebo FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa.Domáci potrebovali na postup do baráže zvíťaziť, hosťom stačilo uhrať aj nerozhodný výsledok, keďže do zápasu vstúpili z prvého miesta s dvojbodovým náskokom pred svojím súperom. Na Považí husto pršalo a v úvode sa odvíjal vyrovnaný súboj s akciami na oboch stranách, ktorým však chýbala vydarenejšia finálna fáza. Strieľaná prihrávka Polievku cez pokutové územie nenašla adresáta, na opačnom konci prenikol Janček a po narážačke s Čurikom zakončil len tesne vedľa banskobystrickej bránky. Tento okamih nabudil domácich, nádejnú strelu Vaculíka zblokoval na roh jeden z obrancov hostí. Po 25 minútach si Dubnica vybojovala jedenástku po ruke Saviča v šestnástke, z bieleho bodu ju do vedenia poslal Štefánek - 1:0. Dukla sa ocitla v situácii, v ktorej musela skórovať, a ihneď začala ohrozovať dubnickú bránku, kde sa dvakrát vyznamenal Digaňa. Vyrazil ďalekonosný pokus Laksika a poradil si aj s nebezpečnou hlavičkou Migaľu z bezprostrednej blízkosti. Naopak, Nôta inkasoval v závere prvého polčasu druhýkrát, po centri Čurika ho hlavičkou prekonal Kuzma - 2:0.Dubničania napriek náskoku vstúpili do druhého dejstva veľmi aktívne a v 55. minúte sa dočkali už tretej gólovej odmeny. Po zaváhaní banskobystrickej defenzívy sa lopty zmocnil Čurik a sólovú akciu zakončil presnou strelou k ľavej žrdi - 3:0. Dukla ešte nechcela zložiť všetky zbrane, z druhej vlny to vyskúšal Polievka, no aj s jeho pokusom si poradil Digaňa. V hosťujúcej obrane sa čoraz viac otváral priestor na rýchle protiútoky domácich, ale v 75. minúte urobila veľkú chybu dubnická obrana, lopta prešla na Vujoševiča, ktorého vo vyloženej príležitosti vychytal Digaňa. Jeho spoluhráči pridali v záverečnej desaťminútovke aj štvrtý gól, ktorého autorom bol po ďalšom zaváhaní Banskobystričanov striedajúci Janco - 4:0. Hostia v nadstavenom čase dosiahli aspoň čestný zásah, z priameho kopu sa presadil striedajúci Dolný - 4:1. Domáci však už o presvedčivý triumf nemohli prísť, vďaka nemu obsadili prvé miesto v druhej lige a môžu sa tešiť na baráž.