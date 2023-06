Dubois posilnil Los Angeles, Winnipeg získal Vilardiho aj Iafalla

Los Angeles 28. júna (TASR) - Kanadský hokejista Pierre-Luc Dubois sa sťahuje z Winnipegu do Los Angeles. Kings ho získali v utorok výmenou za útočníkov Gabriela Vilardiho, Alexa Iafalla, Rasmusa Kupariho a voľbu v 2. kole budúcoročného draftu NHL. "Králi" sa ešte pred transakciou dohodli s Duboisom na osemročnej zmluve, ktorá 25-ročnému centrovi vynesie 8,5 milióna dolárov za sezónu.



O odchode Duboisa z Winnipegu sa hovorilo už dlhší čas. Jets nedokážu udržať svoje opory a obmieňajú svoj káder, okrem kanadského reprezentanta a strieborného medailistu z MS 2019 a 2022 by mali v najbližších dňoch opustiť mužstvo aj bývalý kapitán tímu Blake Wheeler, ďalší skúsený útočník Mark Scheifele či brankár Connor Hellebuyck.



Duboisovi sa po sezóne skončil kontrakt a informoval vedenie Jets, že neplánuje podpísať novú zmluvu. V NHL mal štatút obmedzeného voľného hráča, pričom chcel nový dlhoročný kontrakt, ale v inom klube. "Od začiatku sme hovorili, že toto je cesta, ktorou sa chceme vydať. Od prvého momentu sme s Jets spoločne pracovali na výmene," prezradil pre AP Dubois, ktorý cíti, že s Kings môže zaútočiť na najvyššie priečky. "Mojím snom je získať Stanleyho pohár. Ak sa pozriem na súpisku Los Angeles, na všetkých hráčov, realizačný tím, myslím si, že v tomto tíme mám šancu niečo vyhrať. Bol som nadšený, keď sa naskytla šanca prísť do LA."



V minulom ročníku strelil 27 gólov a pridal 36 asistencií v 73 základnej časti, s 63 bodmi si vytvoril sezónne maximum v NHL. V play off pridal štyri body (2+2) v piatich dueloch. Profiligovú kariéru odštartoval v drese Columbusu, ktorý ho v roku 2016 draftoval v 1. kole z tretieho miesta. Blue Jackets ho vymenili do Winnipegu v januári 2021. Celkovo počas siedmich sezón v NHL nazbieral 302 bodov (129+173) v 434 stretnutiach základnej časti a 26 bodov (10+16) v 38 zápasoch play off. "Pierre-Luc Dubois je elitný obojsmerný center s unikátnymi zručnosťami a sme nadšení, že mohol posilniť náš klub. V uplynulých sezónach dokázal, že vyniká v rôznych herných oblastiach. Sme šťastní, že sme boli schopní získať hráča takého kalibru," povedal generálny manažér "kráľov" Rob Blake.



Dubois spoznal Los Angeles počas cestovania v NHL, po takmer troch rokoch v chladnom Winnipegu sa teší na slnečné kalifornské podnebie: "Doteraz som vždy hrával na východnom pobreží, respektíve v centrálnej časti, kde som si užil tuhé zimy a veľa snehu. Osem rokov je dlhá doba, no som presvedčený, že som urobil správne rozhodnutie."



Vilardi a Kupari majú za sebou takisto najlepšie sezóny v zatiaľ krátkej profiligovej kariére. Dvadsaťtriročný Vilardi strelil v drese Kings 23 gólov a pridal 18 asistencií v 63 zápasoch základnej časti, ďalšie štyri body (2+2) pridal v piatich dueloch play off. O šesť rokov starší krídelník Iafallo vynechal úvod minulej sezóny pre zranenie, v základnej časti stihol odohrať 59 stretnutí s bilanciou 14 gólov a 22 asistencií, v šiestich štartoch vo vyraďovačke získal štyri body (3+1). Fín Kupari má štatút obmedzeného voľného hráča a s Jets bude ešte rokovať o novej zmluve. V minulom ročníku si pripísal 15 bodov (3+12) v 66 dueloch základnej časti, v šiestich zápasoch play off nebodoval.