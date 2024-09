Dubois si udržal titul v ťažkej váhe IBF, Joshuu zdolal v 5. kole

Londýn 22. septembra (TASR) - Britský boxer Daniel Dubois je aj naďalej majstrom sveta v ťažkej váhe organizácie IBF. V sobotnom súboji vo Wembley knokautoval v piatom kole favorizovaného krajana Anthonyho Joshuu.



Dvadsaťsedemročný Dubois v zápase pred 96.000 fanúšikmi dominoval proti dvojnásobnému bývalému šampiónovi v ťažkej váhe. Joshua nemal žiadnu odpoveď na jeho silu. "Som gladiátor. Chcem sa dostať na najvyššiu úroveň a ukázať potenciál. Tvrdo som pracoval, so svojou rodinou a tímom. Všetci mi pomáhali,“ uviedol víťaz podľa agentúry AFP.



Dubois získal majstrovský opasok organizácie IBF po tom, keď sa ho v júni vzdal Oleksandr Usyk. Ukrajinec vtedy v saudskoarabskom Rijáde zdolal na body Brita Tysona Furyho a zjednotil opasky všetkých štyroch organizácií (IBF, WBA, WBO a WBC). Pôvodne si chcel Usyk ponechať titul IBF až do decembrovej odvety s Furym. Podľa pravidiel by to však bolo možné iba v prípade, ak by bojoval proti vyzývateľovi, ktorého vybrala IBF a bol ním Dubois.