Dubovcová a Štrbová zdolali tím olympijskej víťazky na úvod v Espinhu

World Tour 4* - Espinho (Portug.) - F-skupina - štvrtok:

1. kolo:

Natália DUBOVCOVÁ, Andrea ŠTRBOVÁ (SR-11) - Laura Ludwigová, Margareta Kozuchová (Nem.-22) 2:1 (-18, 16, 10)



Barbara Seixasová De Freitasová, Fernanda Alvesová (Braz.-6) - Riikka Lehtonenová, Niina Ahtiainenová (Fín.-27) 2:0 (20, 19)



2. kolo:

O priamy postup do osemfinále: Bárbara Seixasová De Freitasová, Fernanda Alvesová (Braz.-6) - Natália DUBOVCOVÁ, Andrea ŠTRBOVÁ (SR-11) 2:0 (11, 19)



Espinho 18. júla (TASR) - Slovenské beachvolejbalové reprezentantky Natália Dubovcová a Andrea Štrbová postúpili do play off turnaja World Tour kategórie Four stars v portugalskom Espinhu z druhého miesta v F-skupine.Nasadené jedenástky si vo štvrtok v 1. kole základnej F-skupiny poradili po obrate 2:1 (-18, 16, 10) s nemeckými dvadsaťdvojkami turnaja Laurou Ludwigovou a Margaretou Kozuchovou, no popoludní prehrali súboj o triumf v skupine a priamy postup do osemfinále s brazílskymi šestkami Barbarou de Freitasovou a Fernandou Alvesovou 0:2 (-11, -19). Informoval oficiálny web Slovenskej volejbalovej federácie.Brazílčanky nadviazali proti Slovenkám na nedávne víťazstvo 2:0 zo skupiny na MS v Hamburgu, Dubovcová a Štrbová ich predtým rovnako v dvoch setoch zdolali v máji v brazílskej Itapeme v premiérovej konfrontácii.Mená súperiek pre piatkové 1. kolo play-off sa Slovenky dozvedia počas večerného žrebu po skončení bojov v základných skupinách.