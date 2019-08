Dubovcová so Štrbovou na turnaji v Moskve na úvod víťazne

World Tour 4* - Moskva (Rus.) - E-skupina:

1. kolo:

Natália DUBOVCOVÁ, Andrea ŠTRBOVÁ (12-SR) - Katharina Schützenhöferová, Lena Plesiutschnigová (21-Rak.) 2:0 (19, 19)



2. kolo - o priamy postup do osemfinále:

Megumi Murakamiová, Miki Košikawová (28-Jap.) - Natália DUBOVCOVÁ, Andrea ŠTRBOVÁ (12-SR) 2:1 (16, -10, 12)

Moskva 15. augusta (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová vstúpili do štvorhviezdičkového turnaja World Tour v Moskve víťazne. Ako dvanáste nasadené si vo štvrtok predpoludním v 1. kole E-skupiny poradili s Rakúšankami Katharinou Schützenhöferovou a Lenou Plesiutschnigovou 2:0 na sety.V neskoršom súboji o prvenstvo v skupine podľahli Japonkám Megumi Murakamiovej a Miki Košikawovej 1:2 a nedostali sa priamo do osemfinále. V piatok odštartujú v 1. kole play off, mená súperiek sa dozvedia po skončení programu základných skupín. Informovala o tom oficiálna stránka Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).