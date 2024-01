Dubovská si vyrovnala v Jasnej sezónne maximum: Skvelá atmosféra

Jasná 21. januára (TASR) - V nedeľnom slalome mala po zranení Petry Vlhovej najväčšiu podporu od divákov Martina Dubovská. Tridsaťjedenročná lyžiarka žije v Liptovskom Mikuláši a aj keď od svojich 16 rokov reprezentuje Českú republiku stredisko v Jasnej je jej domáce prostredie. Potvrdila to spoločným 14. miestom s Francúzkou Chiarou Pogneauxovou, ktorým si vyrovnala sezónne maximum z Levi.



"Podmienky boli skvelé, no moje prvé kolo nebolo také dobré, čo ma mrzí. Druhé bolo už omnoho lepšie, ale stále to nie úplne to, na čo mám. Dúfam, že každými ďalšími pretekmi to vylepším," uviedla Dubovská, ktorú však mrzelo, že po príchode do cieľa sa nedostala na priebežnú prvú priečku, aj keď počas jazdy mala náskok: "Škoda, že som neprišla do cieľa v zelených číslach. Ani tréner Livio Magoni nebude spokojný. Budeme pracovať na tom, aby sa to zlepšilo. Viem, na čo mám."



Vyjadrila sa aj k Vlhovej, ktorá v sobotnom obrovskom slalome spadla ešte v prvom úseku trate. Najúspešnejšia slovenská lyžiarka si poranila väzy v kolene a sezóna sa pre ňu skončila. "Je to hrozne smutné. Peťa je najlepšia a chýba tu a aj fanúšikom. Verím, že sa čoskoro vráti". Napriek tomu prišlo aj v nedeľu do Jasne množstvo divákov, čo vyzdvihla aj Dubovská: "Atmosféra je úžasná a najlepšia, akú sme kde zažili. Hodnotím Jasnú za najlepšie podujatie sezóny."



Pred troma rokmi skončila na 8. priečke, zhoršila sa oproti tomu o šesť miest. "Som spokojná po predchádzajúcich výsledkoch, no chceli sme viac. Som späť a môžeme na tom stavať ďalej," dodala a uviedla, čo ju čaká najbližšie: "Doprajem si trocha oddychu, pretože to bolo celkom náročné."